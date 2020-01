Chaque semaine, découvrez un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Punto qui est à l'honneur.

Comme d’habitude, la fin d’année était chargée, entre nos différentes recommandations, ludiques ou non. Trop chargée peut-être même… Alors pour commencer 2020 en douceur, nous vous proposons cette semaine un tout petit jeu, autant par son matériel que par ses règles. Même la boite est toute rikiki, à peine un demi-paquet de cigarettes.

Punto n’est composé que de cartes : deux séries de 1 à 9 points dans chacune des quatre couleurs. Chaque joueur prend toutes les cartes d’une couleur.

À son tour, on pose la première carte de son paquet, soit à côté d’une autre carte, soit par-dessus l’une d’elles ayant moins de points. Le but est d’aligner quatre cartes de sa couleur.

Le vainqueur retire sa carte jouée de plus forte valeur, et on recommence. Pour gagner la partie, il faut remporter deux manches.

Et c’est tout… vraiment simple !

À deux joueurs, chacun reçoit deux couleurs et il faut aligner cinq cartes. À trois, on se répartit la dernière couleur qui devient neutre et qui sert à enquiquiner ses adversaires. À quatre, il est possible de jouer par équipe de deux, notre configuration préférée.

Enfin, une variante pour limiter le hasard est proposée : piocher deux cartes au lieu d’une et choisir celle à poser.

Pourquoi c’est bien

Comme annoncé en introduction, Punto est un tout petit jeu. Si votre truc c’est la tactique ou la stratégie, passez votre tour. Ici, c’est l’opportunisme et surtout le hasard qui priment.

Puissance 4 de poche, Punto ne révolutionne rien, mais n’en est pas moins agréable. C’est simple, reposant, et convient parfaitement à une certaine catégorie de joueurs : celles et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, pendant des heures, avec des règles ou des mécaniques compliquées.

Un jeu intergénérationnel par excellence

C’est surtout un jeu intergénérationnel par excellence, qui saura réunir grands-parents, parents et enfants autour de la table.

Si vous cherchez un petit jeu, rapide à expliquer et à jouer, sans prise de tête, Punto a tout du candidat idéal. Sauf si vous êtes totalement allergique au hasard.

Punto est un jeu de Bernhard Weber

Édité par Game Factory

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 6,90 € chez Philibert

