Considéré comme l’un des meilleurs jeux de rôles massivement multijoueurs, Final Fantasy XIV est un modèle d’accessibilité. Square Enix profite des festivités de Noël pour le prouver à nouveau.

Avec Final Fantasy XIV, Square Enix est parvenu à trouver la formule idéale, en étant beaucoup moins exigeant que ses pairs vis-à-vis des néophytes, tout en proposant un véritable épisode de Final Fantasy aux fans de la saga. Une situation presque unique dans le monde des MMORPG, genre réputé pour être complexe et chronophage.

Cependant, à l’occasion des fêtes de fin d’année, Square Enix va plus loin. L’éditeur brade ainsi de moitié le prix des différentes versions de Final Fantasy XIV (PC, Mac, PS4), ainsi que celui des extensions sur sa boutique en ligne. Mais ce n’est pas tout puisqu’une campagne de connexion gratuite a également été mise en place jusqu’au 14 janvier 2020. Celle-ci offre 5 jours de jeu gratuit aux anciens joueurs qui souhaitent découvrir les nouveautés du jeu comme la Fête des étoiles.

Un modèle d’accessibilité qui a su plaire

Final Fantasy XIV a réussi à se placer comme un titre unique, loin des canons du genre auquel il appartient. Il faut dire que les curieux peuvent jouir d’une version d’essai de Final Fantasy XIV particulièrement touffue pour se faire un avis sur le jeu. Il est jouable jusqu’au niveau 35, et les nouveaux joueurs auront l’occasion d’affronter de nombreux boss, de parcourir pléthore de donjons et d’accomplir une flopée de quêtes.

Ajoutez à cela une aventure scénarisée de bout en bout, qui n’a rien à envier à un épisode plus classique de la licence, et une myriade d’activités annexes, et vous obtenez le bon cocktail pour séduire plus de 18 millions de joueurs.

Une expérience constamment mise à jour

Déjà dense, l’univers de Final Fantasy XIV n’a cessé de grossir au gré des extensions et des mises à jour. Les dernières en date, les updates 5.1x, ont ajouté de nombreux éléments comme le premier chapitre de l’arc narratif « YoRHa : Dark Apocalypse », un nouveau mode « Nouvelle partie+ », des quêtes annexes supplémentaires, des objets et collectibles inédits et surtout une refonte du système d’artisanat et de récolte du jeu.

Autant de raison de profiter de la campagne gratuite pour redécouvrir Final Fantasy XIV après une longue pause. Sans oublier que depuis le 18 décembre dernier, Square Enix a lancé la Fête des étoiles, un évènement in-game pour célébrer la fin de l’année. Les joueurs pourront ainsi assister à un récital de la chorale de la douce nuit, et récupérer plusieurs objets uniques, comme une tenue festive pour leur monture Chocobo, une chanson pour orchestrion et plusieurs éléments de décoration pour leur logement. Hâtez-vous de retourner sur Final Fantasy XIV, la fête ne dure que jusqu’au 31 décembre prochain.

Pour les fêtes de fin d’année, Square Enix offre des remises de -50 % sur les différentes versions du jeu. Par exemple, Final Fantasy XIV : The Complete Edition (avec les quatre extensions) passe au prix de 19,99 euros sur Mac et PC, contre 39,99 euros habituellement. Sur PS4, cette même version est affichée au prix de 27,49 euros contre 54,99 euros en temps normal.

Quant aux nouveaux joueurs, la version d’essai ne requiert qu’une adresse mail et une inscription le site de Final Fantasy XIV. Rien de plus.