Parmi les youtubeurs qui auraient gagné le plus d'argent en 2019, il y a deux enfants de moins de 8 ans. PewDiePie n'arrive lui qu'en 7e position.

Chaque année au mois de décembre, Forbes publie la liste des youtubeurs qui, selon les calculs du média, auraient gagné le plus d’argent durant les derniers mois écoulés. Mise en ligne ce 18 décembre, elle contient 10 noms qui vous seront sûrement pour la plupart inconnus.

Ces chiffres sont des estimations des revenus cumulés entre juin 2018 et juin 2019, basées sur les audiences et des interviews avec des spécialistes du secteur. Il s’agit de ce qu’auraient gagné les vidéastes avant de payer des impôts, leurs agents ou managers et autres frais.

1. Ryan Kaji

Ryan Kaji est le vidéaste qui aurait gagné le plus d’argent grâce à YouTube en 2019, avec une jolie somme estimée à… 26 millions de dollars — environ 23 millions d’euros. Il n’a pourtant que 8 ans. La spécialité de cet enfant, qui va vous faire remettre en question tous vos choix de carrière, ce sont les tests de jouets, et les petites expériences scientifiques.

Il compte 22,9 millions d’abonnés sur sa chaîne principale, Ryan’s World, 5 millions sur sa chaîne familiale, 1,5 million sur sa chaîne où il dévoile les coulisses de ses productions, 1 million sur sa chaîne de gaming, 19 000 sur sa chaîne en espagnol, 7 000 sur une version de sa chaîne doublée en japonais. Comme cela ne semblait visiblement pas suffisant, ses parents lui ont aussi créé trois autres chaînes animées, qui comptabilisent au total environ 2 millions d’abonnés.

Si Ryan Kaji gagne autant d’argent, ce n’est pas seulement grâce aux publicités YouTube. C’est aussi grâce à ses partenariats avec de nombreuses marques de jouets. Pour elles, les vidéos sont un nouveau moyen de faire connaître leurs produits à une audience massive. C’est d’autant plus efficace que les enfants n’ont pas toujours conscience de regarder une publicité… Pour eux, il s’agit seulement d’un petit garçon qui s’amuse avec des jouets, et non d’un business. Ce point a d’ailleurs fait l’objet d’une plainte pour publicité dissimulée.

La famille de Ryan Kaji a également développé ses propres lignes de jouets : ils en vendent plus de 100 au total. Ils ont des produits dérivés à l’effigie de l’enfant, comme des vêtements, et des partenariats pour des shows télévisés avec Nickelodeon et Hulu. Bref, on comprend bien pourquoi le vidéaste, qui a commencé les vidéos à seulement 4 ans, arrive premier du classement. Il occupait déjà cette place en 2018.

2. Dude Perfect

En 2e position, on retrouve la chaîne Dude Perfect, avec 20 millions de dollars. Cette chaîne à laquelle sont abonnées 47 millions de personnes est l’une des plus populaires au monde. Elle est tenue par 5 copains : Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones, et Tyler Toney.

Ils se sont fait connaître grâce à leur passion du sport, pratiqué de façon peu conventionnelle. Vous êtes peut-être déjà tombé sur ces vidéos, dans lesquels ils mettent des paniers de baskets ou font un strike de quilles de bowling grâce à un heureux rebond, ou à une distance impressionnante.

Cela fait maintenant 10 ans que cette bande d’amis, qui s’était formée lors de lors études à l’université au Texas, publie des vidéos sur YouTube. Ils ont aujourd’hui la trentaine, et quelques records du monde à leur effigie. Ils sont à la tête d’un show télévisé, diffusé sur Nickelodeon, et possèdent leur propre application mobile, Dude Perfect.

3. Nastya

Avec 18 millions de dollars de revenus estimés, Nastya arrive en 3e position. Le vrai nom de cette vidéaste est Anastasia Radzinskaya. Elle est russo-américaine, et fait partie de ces enfants stars du Web. À tout juste 5 ans, elle compte 15 millions d’abonnés sur sa chaîne de base en russe, et… 42 millions sur sa chaîne de vlogs en russe, ce qui en fait la 4e chaîne la plus suivie au monde.

Elle et ses parents ont aussi 4 autres chaînes, dans d’autres langues : l’anglophone Stacy Toys (23 millions d’abonnés), l’arabophone Stacy Show (6,5 millions d’abonnés), l’hispanophone Funny Stacy (15 millions d’abonnés), et Funny Stacy PRT, en portugais (4 millions d’abonnés). L’enfant parle en Russe, et ces autres vidéos sont tout simplement doublées.

Nastya s’est fait connaître grâce à de petits films au montage agressif, avec des costumes bariolés et des effets spéciaux disons… originaux. Comme ces fausses araignées qu’elle « nettoie » avec son père, par exemple :

C’est sa marque de fabrique, et ce qui lui a permis (ou plutôt, ce qui a permis à ses parents) de bâtir un empire. Selon Forbes, elle aurait deux contrats à 6 chiffres, avec Danone, et Lego, qui feraient vite grimper le montant de son compte en banque.

4. Rhett and Link

Rhett McLaughlin et Link Neal arrivent quatrièmes du classement, avec des revenus estimé à 17,5 millions de dollars. Ils sont à la tête de la chaîne Good Mythical Morning, qui compte 15,9 millions d’abonnés.

Il est difficile de classer leur chaîne dans une seule catégorie. Il s’agit globalement de contenus aux airs de show télévisés, quotidiens, dans lesquels ils relèvent des défis amusants.

Ils essayent par exemple d’unboxer (déballer) une Nintendo Switch sans les mains, de battre des records du monde, ils goûtent des plats à l’aveugle ou racontent leurs pires trouvailles sur Craigslist, l’équivalent du Bon coin français.

Ces deux Américains sont à la fois comédiens, humoristes, musiciens, producteurs et publicitaires — ils réalisent des spots pour des marques locales. Ils possèdent, en tout, quatre chaînes, ont un podcast, ont écrit deux livres, et ont racheté (pour 10 millions environ) Smosh, une chaîne de comédie qui menaçait de mourir.

Pour la petite anecdote, ce duo dure depuis un moment déjà. Ils se sont rencontrés en 1984, alors qu’ils étaient en primaire, dans l’équivalent de notre classe de CP. Ils ont écrit leur premier scénario de film à seulement 14 ans, mais qui n’a jamais été achevé. Durant leurs études universitaires, les deux acolytes avaient aussi partagé leur chambre. Ils ont ensuite débuté chacun une carrière de leur côté, en génie civil et génie industriel, avant de lancer leur chaîne.

5. Jeffree Star

Si vous ne vous intéressez pas au monde de la beauté, le nom de Jeffree Star ne vous dit sûrement rien. Ce vidéaste qui aurait gagné 17 millions de dollars en un an est une pointure du maquillage. C’est pourtant dans la musique qu’il avait fait ses débuts, sur MySpace. Il avait ensuite migré vers YouTube, où il réalise des tutoriels maquillage et teste des produits.

Comme d’autres youtubeurs, ses revenus ne proviennent pas uniquement de ses vues sur la plateforme. Jeffree Star a aussi lancé sa propre marque de cosmétiques, qui rencontre un franc succès, surtout aux États-Unis.

En 2018, il s’est retrouvé au coeur d’une polémique. Il a été accusé par plusieurs personnalités du milieu d’avoir eu des propos racistes, dont il s’est ensuite excusé. Cela ne semble pas avoir entâché sa carrière. Début décembre, il a pu s’offrir une nouvelle maison en Californie, estimée à plus de 14 millions de dollars.

Et après ?

Le classement de Forbes comporte non pas 5, mais 10 vidéastes. En 6e position, on retrouve Preston Arsement, de la chaîne Preston. C’est la première fois qu’il apparaît dans la liste des vidéastes qui auraient gagné le plus d’argent en un an. Sur YouTube, il est spécialisé dans le gaming. Il s’est fait connaître avec ses parties du jeu Call of Duty, et gagne (beaucoup) d’argent avec ses serveurs Minecraft. Selon Forbes, il gagnerait plus d’un million grâce à ces derniers.

Vient ensuite PewDiePie, de son vrai nom Felix Kjellberg. C’est le vidéaste indépendant le plus suivi au monde : en 2019, il a passé la barre des 100 millions d’abonnés, non sans peine. Ses revenus annuels sont estimés à 13 millions de dollars, mais ils pourraient bien diminuer un peu l’an prochain, car il a annoncé qu’il prendrait une pause dès le début de 2020.

La 7e place ex aequo avec PewDiePie est occupée par Mark Fischbach, alias Markiplier, aussi spécialisé dans le gaming. Il détient, avec Jacksepticeye Cloak, une marque de vêtements.

Daniel Middleton alias DanTDM arrive 9e, grâce à ses vidéos gaming, principalement sur Minecraft et Fortnite.

Enfin, en 10e, il y a Evan Fong, de la chaîne VanossGaming qui, comme son nom l’indique, est une chaîne de gaming.