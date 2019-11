Face à la concurrence très agressive de l'Epic Games Store et des plateformes lancées par tous les éditeurs, Valve pourrait lancer un service de cloud gaming rattaché à Steam.

Valve a passé ces derniers mois à observer un peu passivement l’agressivité d’Epic Games, qui multiplie les exclusivités sur son Store pour attirer les utilisateurs de Steam. Dernier exemple en date ? Red Dead Redemption 2, qui ne sera disponible qu’en décembre chez Valve. Sans parler des éditeurs poussant depuis quelques années leurs solutions maison — Origin, Uplay, etc. Pour se refaire la cerise, l’entreprise américaine pourrait abattre la carte cloud gaming.

En tout cas, dans un tweet publié le 5 novembre 2019, Steam Database, qui scrute les moindres faits et gestes de Valve, indique qu’un service de cloud gaming pourrait être intégré à Steam. Dans le code source du site officiel, il est tombé sur une ligne ‘Steam Cloud Gaming Addendum’, correspondant à un accord auquel peuvent se plier les partenaires.

Valve is working on "Steam Cloud Gaming" according to partner site code update. Partners will need to sign an addendum to their terms.

Could this be a competitor to @GoogleStadia ?https://t.co/7AQ9YxCol8

— Steam Database (@SteamDB) November 6, 2019