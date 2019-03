Dans la dernière mise à jour de son Steam Link, Valve a ajouté la bêta de Steam Link Anywhere. Ce nouveau système doit permettre de jouer en streaming, comme son nom l'indique, n'importe où.

Valve a donné une nouvelle dimension à son système de streaming de jeux vidéo. Ce jeudi 14 mars, la société a annoncé le Steam Link Anywhere dans un communiqué. La firme de Gabe Newell promet que ce système permet « de streamer vos jeux depuis n’importe quel ordinateur disposant de Steam à votre Steam Link. »

Le Steam Link est à la fois un boîtier (sortie en 2015) et une application disponible sur Android et Raspberry Pi. Le premier a besoin d’être connecté à un écran, mais les deux versions permettent d’accéder au catalogue Steam en se connectant à un PC disposant de la plateforme.

Jusqu’à maintenant, le stream de jeux vidéo sur Steam se réduisait à un domicile. Steam Link ne permettait de jouer sur son smartphone ou sa télévision que via un réseau local. C’est ce qui doit changer avec Steam Link Anywhere et l’utilisation du Cloud. Le nouveau service nécessitera toujours la connexion à un ordinateur, mais il pourra se trouver n’importe où dans le monde. Il s’agit de la théorie en tout cas, puisque l’annonce de Valve précise que « le PC a besoin d’une bonne vitesse de téléchargement et l’appareil utilisant Steam Link doit disposer d’un bon réseau. » Le système ayant à peine lancé sa bêta, quelques ratés sont à prévoir.

Valve coupe l’herbe sous le pied de Google

Aucune déclaration précédente de Valve ne laissait présager l’arrivée du Steam Link Anywhere. C’est un déploiement soudain, mais qui précède de quelques jours une annonce majeure de Google au GDC 2019. Depuis plusieurs jours, la firme partage en effet des vidéos qui évoquent « le futur du jeu vidéo » et promettent de véritables informations pour le 19 mars. Tous les indices portent à croire que Google va officialiser son Project Stream, un service de jeux vidéo en streaming fonctionnant avec le navigateur Google Chrome.

L’annonce de Google est très attendue, et Valve n’a visiblement pas voulu rester à la traîne. Steam Link Anywhere est pour l’instant disponible uniquement sur Android, Raspberry Pi et le boitier Steam Link. Le stream vers un ordinateur n’a pas (encore ?) été annoncé et l’application n’est pas disponible sur iOS, ce qui laisse les appareils Apple de côté.