Dernière ligne droite avant la fin de l’année avec la fournée automnale d’animés. Au programme, bien sûr, la nouvelle saison de My Hero Academia qui va sans doute monopoliser toute l’attention. Parmi les miettes, beaucoup de suites dont celles de Sword Art Online et de Radiant.

Wakanim

Sword Art Online : Alicization – War of Underworld

Après une petite pause, SAO revient pour la deuxième et dernière partie de l’arc Alicization. Kirito et Alice se remettent de leurs blessures après leur affrontement contre Administrator. Désormais sans leader, le monde des humains est considérablement affaibli laissant la porte ouverte aux créatures du Dark Territory… L’absence de Tomohiko Itô (parti faire le long-métrage Hello World) s’était nettement ressentie sur la première partie. Bien que bénéficiant de solides moyens, on sent que la saga Sword Art Online commence sérieusement à tourner en rond. Gageons que les 23 nouveaux épisodes nous fassent mentir.

Fate/Grand Order Absolute Demonic Front : Babylonia

Difficile de suivre le rythme des opus de la franchise Fate. Entre les récents Fate/Apocrypha sur Netflix, la trilogie de films Heaven’s Feel (le deuxième épisode est disponible sur Wakanim), Lord El-Melloi II’s Case Files diffusé cet été, voici encore une nouvelle série spin-off. Adapté d’un jeu mobile, « Babylonia » se déroule en Mésopotamie plus de deux millénaires avant J.-C. lorsque Gilgamesh était le roi. CloverWorks (The Promised Neverland) est en charge de l’animé pour 21 épisodes.

No Guns Life

Adapté d’un manga encore en cours de parution et édité en France chez Kana, No Guns Life est une série de science-fiction fortement influencée par Gunnm. Le héros est un détective privé cyborg que l’on appelle « extend » et qui dispose d’un énorme revolver en guise de tête. Il est embauché par un étrange jeune homme pour le protéger… Ambiance noire et poussiéreuse sont au programme de cet animé prometteur produit par Madhouse (Hunter X Hunter). 24 épisodes sont prévus.

Cautious Hero : The Hero is Overpowered but Overly Cautious

Sous ce titre à rallonge se cache l’un des nombreux Isekai disponibles cet automne. Nous avons fait le tri pour vous et c’est la série du studio White Fox (Goblin Slayer) qui semble la plus intéressante. L’histoire est toujours là même avec un héros surpuissant (et beau gosse ici) invoqué dans un monde de fantasy pour combattre les forces du mal. Mais celui-ci a une particularité inédite : il est très précautionneux ce qui donne des situations assez comiques et gênantes pour la déesse qui l’a téléporté ici. 12 épisodes sont au programme.

Stars Align

Kazuki Akane, l’excellent réalisateur de Vision d’Escaflowne, Noein (toujours honteusement inédit) et dernièrement de Code Geass : Akito the Exiled, nous revient avec un nouveau titre. Le genre est plutôt étonnant puisqu’il s’agit d’un animé sport, plus précisément de soft tennis. Encore plus surprenant, c’est une œuvre originale et non l’adaptation d’un manga. La série est produite par le studio 8 bit (Moi, quand je me réincarne en Slime) pour 12 épisodes.

Anime Digital Network (ADN)

The Promised Neverland

Pour commencer le tour d’horizon des titres disponibles sur ADN, citons l’arrivée de The Promised Neverland, disponible gratuitement sur la plate-forme. C’est noël avant l’heure.

My Hero Academia Saison 4

On ne présente plus l’un des shônen les plus populaires du moment (et l’un des meilleurs). Le premier épisode, pourtant un résumé de la saison précédente, s’était déjà classé premier sur la plate-forme la semaine de sa diffusion. L’adaptation reprend en cours le 14e volume du manga et va s’intéresser à un tout nouveau méchant : Overhaul. 25 épisodes sont prévus.

Radiant Saison 2

L’adaptation du manga du frenchy Tony Valente n’a jusqu’à présent pas montré grand-chose. Beaucoup de fillers, un rythme anémique, une technique assez moyenne… Bref, pas de quoi rivaliser avec les fleurons du genre. Si Radiant reste populaire en France, la série a en revanche beaucoup de mal à intéresser le pays des shônen. C’est même presque étonnant de voir une nouvelle saison étant donné l’échec rencontré là-bas. On va supposer qu’il s’agit d’une seconde chance. Comme pour la première saison, la série sera aussi disponible chez Crunchyroll et durera 21 épisodes.

Les Héros de la Galaxie – Die Neue These Saison 2

Diffusé sous la forme d’une trilogie de films au Japon, la seconde saison du remake des Héros de la Galaxie nous arrive en France en série de 12 épisodes. Même s’il est difficile de rivaliser avec l’original, classique indiscutable de l’animation japonaise, ce remake de Production I.G est tout à fait honorable.

Crunchyroll

Ahiru no Sora

Parmi les nouveaux titres de cette saison sur la plate-forme, citons l’adaptation du manga Dream Team (disponible chez Glénat et comptant plus de 50 tomes !). Si vous aimez le basket (comme Slam Dunk et Kuroko’s Basket), cette série sera l’une des incontournables du moment. En revanche, si les shônen sportifs avec un héros nabot qui se prend pour LeBron James, vous donnent des boutons, nous vous la déconseillons…

Food Wars ! The Fourth Plate

Food Wars ! aka Shokugeki no Sôma aka « la série à regarder quand on a faim » revient pour une quatrième saison. Le manga s’étant terminé en juin dernier après 36 volumes, ce sera aussi la dernière. À noter que les deux premières saisons sont aussi disponibles sur Netflix.

Chihayafuru Saison 3

Vous connaissez peut-être le karuta, jeu traditionnel nippon de mémoire et de rapidité. Grâce au manga Chihayafuru disponible chez Pika, la popularité du karuta a explosé. Si bien, qu’il se joue régulièrement en compétition au Japon mais aussi en dehors du pays. Les deux premières saisons de l’animé ne sont malheureusement jamais arrivées jusqu’en France mais Crunchyroll nous propose enfin la série (toutefois juste cette nouvelle saison). Madhouse Studios produit pour 24 épisodes.