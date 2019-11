« Les clients ayant acheté cet article ont également acheté ce livre ». Cette phrase, vous l’avez déjà lue de nombreuses fois sur des sites marchands. Mais pour avoir des conseils de lecture, il existe une autre solution bien plus humaine : faire appel à un·e bibliothécaire. Demandez leurs conseils gratuitement en ligne sur le site Eurêkoi.

Lectrices et lecteurs le savent bien, les meilleurs conseils de lecture sont dispensés par des passionnés, rarement par les recommandations des sites marchands. Mais quand on désire découvrir un genre ou un thème particulier, il est difficile de trouver des perles méconnues ou de se repérer dans les dernières sorties littéraires.

On a tendance à l’oublier avec l’omniprésence d’Internet, quasiment chaque ville de France possède pourtant des professionnels du conseil de lecture : les bibliothécaires. Et si vous n’avez pas ou plus le temps de vous rendre en bibliothèque, leurs conseils sont accessibles en ligne sur le site Eurêkoi.

Des conseils qui prennent en compte vos goûts (et pas vos achats)

Animée par un réseau de bibliothécaires français et belge, Eurêkoi est une plateforme web du service public qui a une double fonction. Répondre à toutes les questions des Internautes en 72 heures (nous avons testé le service il y a quelques semaines), mais aussi leur prodiguer des conseils et des recommandations de lecture. Car après tout, quels meilleurs spécialistes des livres que les bibliothécaires ?

Le service de recommandation d’Eurêkoi débute avec un formulaire en ligne. Disponible à cette adresse, ce questionnaire demande dans un premier temps si l’on désire une recommandation sur un livre, un film ou une série. Dans le cas d’un livre, il est alors demandé pour quel type d’ouvrage on désire des conseils (roman, BD ou album pour enfant). Avant de poser sa question, le formulaire va enfin vous demander si vous avez déjà une idée du thème ou du genre de livre que vous cherchez.

Romans, BD, Mangas, livres pour enfant, des recommandations pour tous les types de livres

À vous ensuite de formuler votre demande. Les bibliothécaires sont capables de répondre à tout type de demande. Leurs réponses sont ensuite envoyées par email aux utilisateurs qui ont posé la question. Il s’agit d’un court email renvoyant vers une liste de livres publiée sur le site SensCritique, qui est accessible sans inscription préalable.

Il suffit d’ailleurs de se rendre sur le profil SensCritique d’Eurêkoi, pour se rendre compte de la variété des demandes possibles. Des romans de science-fiction recommandés aux fans d’Alain Damasio, Que lire après Harry Potter ? jusqu’à une sélection de 5 albums pour enfants sur le racisme, les experts en recommandation d’Eurêkoi sont capables de donner tout type de conseils en livres.

Des romans féministes et queers

Les sélections des bibliothécaires d’Eurêkoi sont également l’occasion de découvrir des auteurs ou autrices méconnus sur des thématiques pointues. C’est le cas de la liste 6 romans féministes / queers, qui mêle des auteurs et des autrices issus de milieux très divers et des romans qui demandent une bonne connaissance du milieu féministe et queer pour être abordés. Elle comprend par exemple Stone Butch Blues, dont la traduction française est disponible depuis quelques mois seulement en France, ou un certain L’incivilité des fantômes, fantastique roman de science-fiction abordé dans nos colonnes il y a quelques semaines.

Des livres pour se préparer à voyager à New York

Vous partez bientôt en vacances et vous voulez vous immerger dans l’ambiance du pays ou de la ville ? Il est là encore possible d’avoir une sélection personnalisée. Cette liste pour préparer son voyage à New York répertorie les romans qui retranscrivent l’ambiance de la ville à travers les yeux de héros très divers.

De la hard SF dans l’esprit du « Problème à trois corps »

Enfin si vous êtes déjà un fin connaisseur de science-fiction et que vous voulez aller plus loin dans le genre de la hard SF (la science-fiction « réaliste »), voici une liste demandée par un utilisateur pour trouver des romans « dans le genre du Problème à trois corps de Liu Cixin ». Cette liste contient des romans aussi exigeants que le roman de base. On y trouve aussi bien le classique (et désormais pratiquement introuvable dans le commerce) Vision aveugle de Peter Watts ou la divertissante Trilogie NASA, qui imagine ce qu’il se serait passé si Kennedy avait survécu à son assassinat et lancé les États-Unis dans la course vers Mars.

Un service public gratuit accessible à tous

Eurêkoi est un service public. Par nature, il est donc gratuit et accessible à tous. Seule une adresse email est nécessaire pour demander une recommandation ou une question. Cet email permet alors de recevoir la réponse personnalisée. Par la suite, les questions ou les listes les plus intéressantes ou d’intérêt public peuvent parfois être publiées sur le site d’Eurêkoi. L’auteur de la question ou de la recommandation est systématiquement anonymisé.