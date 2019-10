Activision a officialisé le modèle d'affaires de Call of Duty: Modern Warfare. Finis le Season Pass, les extensions payantes et les boîtes de loot, bonjour les Battle Pas popularisés par Fortnite.

Activision ne manque jamais de rappeler que Call of Duty : Modern Warfare n’aura pas de Season Pass, qui permet de gonfler le contenu après le lancement au moyen d’extensions payantes. Toutefois, les joueurs auront quand même l’occasion de dépenser leur argent dans le jeu de tir à la première personne. Dans un article publié le 17 octobre, l’éditeur a officialisé son modèle économique, qui s’articulera autour d’un Battle Pass. Un choix repris de l’incontournable Fortnite.

Cette économie basée sur des Battle Pass est censée éviter les polémiques liées à des boîtes de loot, ou coffres à butins aléatoires. D’ailleurs, Activision précise d’entrée que les joueurs pourront voir ce qu’ils achètent. « Tous les contenus ayant un impact sur l’équilibre du jeu, comme les armes et les équipements, se débloqueront simplement en jouant », ajoute la multinationale.

Call of Duty : Modern Warfare fait comme Fortnite

Activision et le studio Infinity Ward ne vont pas réinventer les Battle Pass : ils proposeront, à chaque saison, des attributs esthétiques gratuits et premium. On les débloquera notamment en récupérant des COD Points, distribués au gré de sa progression dans les différents modes de Call of Duty : Modern Warfare.

Il n’y aura pas de Battle Pass au lancement du jeu, attendu sur PlayStation 4, Xbox One et PC pour le 25 octobre. Activision veut d’abord s’assurer que l’expérience soit équitable et « incroyable » pendant les premiers jours. On perçoit une forme de prudence, compréhensible au regard des controverses nées ces derniers mois à cause des microtransactions. « Il y a toujours des questions entourant la manière dont l’économie va évoluer après le lancement, grâce aux saisons (…) Soyez assurés que nous voulons proposer un système qui soit juste », promet Activision.

De toute évidence, Call of Duty : Modern Warfare entend cocher toutes les cases, du cross-play au modèle d’affaires imperméable aux levées de boucliers.

