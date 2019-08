Nintendo a annoncé la date de sortie de Mario Kart Tour. L'adaptation mobile du célèbre jeu de course sera disponible le 25 septembre.

On sait déjà à quoi joueront les étudiants sur leur trajet qui les emmène à l’école. Dans un tweet publié le 27 août 2019, Nintendo a officialisé la date de sortie de Mario Kart Tour. Le jeu mobile sera disponible sur iOS et Android le 25 septembre prochain.

Attendu pour le mois de mars dernier, Mario Kart Tour a été repoussé à cet été en début d’année. Sauf cataclysme, il n’y a plus aucun retard à prévoir. Un petit passage par la page officielle de l’adaptation offre l’opportunité de se pré-inscrire sur les deux plateformes. Cette étape permettra aux fans de ne pas manquer le départ.

Un free-to-play avec des microtransactions

En avril dernier, Nintendo avait lancé une bêta exclusivement sur Android pour les utilisateurs américains et japonais. Ce fut l’occasion d’en apprendre plus sur Mario Kart Tour. Comme Super Mario Run, le jeu s’articulera autour d’un gameplay simpliste : le kart avance tout seul et le joueur doit le diriger à droite ou à gauche pour éviter les obstacles et prendre correctement les virages. Comme dans les autres Mario Kart, il est possible de drifter en tournant au dernier moment de manière agressive.

Dans son aperçu datant du 22 mai 2019, Kotaku explique que les circuits sont tirés de plusieurs jeux de la saga (ils semblent quand même avoir été raccourcis). Le site révèle aussi le business model retenu par Nintendo. Sauf changement d’ici au lancement, Mario Kart Tour sera un free-to-play avec beaucoup de microtransactions. À l’instar de Fire Emblem Heroes, on pourra payer pour débloquer aléatoirement un personnage ou un kart. Est également évoquée une barre d’endurance composée de cœurs. Une fois vidée, il faut attendre pour rejouer (ou payer pour acheter des cœurs).

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte