Warner Bros s'est rapproché du fabricant de jouets américain Funko pour plancher sur un projet de film d'animation dédié aux figurines Funko Pop.

Vous pensiez qu’Hollywood avait fait le tour des adaptations cinématographiques improbables ? Détrompez-vous : les studios ne manquent pas d’audace pour porter sur grand écran des projets parfois très inattendus. Dernier exemple en date : Warner Bros. Le site Deadline rapporte, le 16 septembre, qu’un partenariat est en place avec le fabricant de jouets américain Funko.

Si ce nom vous dit quelque chose, c’est bien normal : c’est lui qui à l’origine de la gamme de figurines à collectionner « Pop ! ». Ces petites statuettes, qui sont à l’effigie des personnages les plus emblématiques de la pop culture (Star Wars, Harry Potter, Batman, Game of Thrones, Marvel, etc.) ont la particularité d’être façonnées en SD pour super deformed : chaque statuette a une grosse tête sur un corps malingre, ce qui les rend très peu élégantes, mais permet d’enclencher des pulsions de collectionite.

Un film à la Lego Batman ?

Ce sont donc sur ces petits objets de collection à bas prix que Warner Bros entend produire un film d’animation. L’on ne sait pas encore quelles seront les figurines qui auront droit à un portage, mais l’on peut supposer que le studio profitera de ses droits sur les licences Harry Potter et / ou DC Comics (Batman, Superman, Wonder Woman, etc.) afin d’avoir des têtes d’affiche qui séduiront le public et lui assureront le succès en salles.

La recette, après tout, a déjà été testée avec succès avec Lego Batman. Qui aurait cru qu’un personnage aussi sombre que l’homme chauve-souris se fonde dans un univers déjanté et coloré ? Et pourtant, cette relecture humoristique du chevalier noir a été un succès au box office et a été plutôt bien accueillie par la critique, qu’elle soit professionnelle ou non. Alors, pourquoi pas avec Funko Pop ?

En réalité, ce projet est peut-être l’un des moins incertains pour Warner Bros, puisqu’il a la possibilité de s’appuyer sur des licences déjà en place. En comparaison, d’autres projets en chantier paraissent plus bancals (et dont certains sont déjà sortis en salles ou vont l’être très bientôt) : on pense par exemple à Fruit Ninja, Monument Valley, Monopoly, Minecraft, les emojis ou encore Angry Birds (qui a même une suite !).