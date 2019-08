Il restait un élément inconnu sur la Switch Lite : son prix. Ce sera donc 199,99 euros.

En France, Nintendo ne communique jamais sur le prix de ses produits — une donnée qu’il laisse à la discrétion des revendeurs. Quand la Switch Lite a été annoncée le 10 juillet 2019, on ne connaissait que son tarif américain — 199 dollars. Grâce à l’enseigne Fnac, on sait qu’il faudra débourser 199,99 euros pour acquérir la console 100 % portable dans l’un des trois coloris prévus (jaune, gris et bleu). Elle sortira le 20 septembre 2019.

Notons que la Switch Lite n’est, pour le moment, pas disponible sur Amazon. Il est néanmoins possible de s’inscrire à une newsletter pour se tenir informé sur la commercialisation.

La Switch Lite coûtera 199,99 euros

On se souvient que le prix de la Switch — normale — avait donné lieu à un sacré imbroglio avant le lancement, donnant lieu à une guerre entre les enseignes. Dans le cas de la Lite, on pourrait assister à la même chose : Boulanger propose aussi la console en précommande, mais au prix de 219,99 euros — soit 20 euros de plus que la Fnac. On surveillera avec attention les pages Amazon et Micromania pour s’assurer du bon tarif.

On rappelle que la Switch Lite est livrée avec un chargeur secteur. Il est bon de le préciser, puisque Nintendo n’en a pas toujours fourni avec ses consoles portables.