Pour rendre hommage aux jeux vidéo français, le Syndicat national du jeu vidéo prépare les Pégases, une cérémonie de remise de prix similaire aux Césars.

Les jeux vidéo français auront droit à une cérémonie dédiée à partir de 2020. C’est ce que promet L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, une structure créée par le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) le 5 juin. Cette très jeune assemblée remettra chaque année les Pégases, des prix équivalents aux Césars du cinéma. 19 trophées (dont 3 destinés aux productions étrangères) seront décernés, allant du « meilleur jeu indépendant » au « meilleur univers de jeu », en passant par « le meilleur esportif ou la meilleure équipe esport ».

Pour avoir une chance de gagner un prix, un jeu doit être proposé à l’Académie par ses créateurs. Parmi toutes les créations « volontaires », un premier vote permettra de sélectionner les nommés et un second les vainqueurs.

Ces votes seront effectués par les académiciens, des professionnels issus de plusieurs corps de métiers répartis en « collèges » : Technologie, Image et Son, Design, Management, Édition et support. On notera la présence d’un dernier « collège » un peu différent des autres puisqu’il réunira les professionnels en marge de l’industrie, comme les journalistes et les enseignants. Selon le compte Twitter de l’Académie : « L’objectif est d’atteindre 1 000 académiciens la première année et 500 ont déjà adhéré. »

Une cérémonie française enfin efficace ?

Le but annoncé de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo est de « valoriser cette culture populaire (le jeu vidéo) à la mesure de ce qu’elle représente en France ainsi que celles et ceux qui la font. » Une remise de prix est un moyen efficace d’atteindre cet objectif, mais ce genre de cérémonies n’a jamais eu beaucoup de succès en France. Les Pégases ne seront pas les premières statuettes remises à des professionnels du jeu vidéo français : on trouve déjà les Ping Awards, décernés en octobre, et autrefois les Paris Games Week Awards. Aucun n’a vraiment mis en lumière le jeu français et peu connaissent leur existence.

Il faudra donc attendre le premier trimestre 2020 (aucune date précise n’a été annoncée) pour voir si les Pégases réussiront à atteindre le succès des Game Awards. Leur réussite pourra peut-être passer par la télévision : selon nos collègues de France Inter, des discussions seraient en cours avec plusieurs chaînes pour la retransmission de la cérémonie, en plus de Youtube et Twitch.