Le Solitaire a été installé sur un milliard de machines et il a compté plus de 500 millions de joueurs. Il en a été récompensé début mai.

À moins d’être (vraiment) très jeune, vous avez sûrement passé des heures à jouer au Solitaire sur votre ordinateur. Ce jeu de cartes virtuel qui consiste à réaliser le plus rapidement possible des suites de chiffres est finalement entré le 2 mai au World Video Game Hall of Fame, une sorte de Panthéon des jeux vidéo.

Un jeu pour apprendre à manier la souris

Le Solitaire est un jeu créé par Microsoft. Dans un communiqué publié le 2 mai, l’entreprise explique qu’il est apparu pour la première fois sur un ordinateur en 1990, avec le pack Windows 3.0.

Au départ, il devait s’agir d’une simple interface pour apprendre aux utilisateurs à manier leur souris. Mais depuis 1990, le jeu est pré-installé sur tous les PC Windows et plus de 500 millions de personnes y auraient joué au moins une fois, ce qui en fait l’un des plus gros succès mondiaux. Il est disponible dans 200 pays et en 65 langues différentes.

Malgré ce joli palmarès, le Solitaire n’était pas encore entré au World Video Game Hall of Fame. Cette institution créée en 2015 est supervisée par un institut spécialisé, The Strong. Chaque année, une nouvelle sélection de jeux est effectuée : les grands gagnants obtiennent alors une place de choix dans le musée dédié aux jeux vidéo de Rochester, aux États-Unis.

Mortal Kombat est aussi récompensé

Paul Jensen, le responsable des jeux chez Microsoft, s’est réjouit de son introduction au Hall of Fame. « C’est un jour historique, a-t-il dit. Nous sommes honorés ».

Une nouvelle arrivée dans ce Panthéon des jeux vidéo dépend de plusieurs critères. La popularité d’un jeu et sa postérité en font partie — or qui ne se souvient pas des cartes qui rebondissent en cas de victoire ou des dos de cartes kitsch à souhait ?.

Il faut aussi que le jeu ait eu une influence sur la société en général. Selon Microsoft, le Solitaire aurait prouvé qu’un jeu grand public pouvait avoir du succès et il aurait eu, de fait, une influence sur les productions futures.

Il rejoint au Hall of Fame d’autres jeux vidéo classiques comme Tetris, World of Warcraft, Street Fighter, Super Mario Bros, les Sims ou Doom. Mortal Kombat, Super Mario Kart et Advent sont les autres grands gagnants de 2019.