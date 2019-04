Plusieurs commentaires déplacés sur internet ont poussé Microsoft à rompre les liens avec Notch, le créateur original de Minecraft. Il ne sera donc pas invité à l’événement organisé pour les dix ans du jeu.

Microsoft est bien décidé à éloigner le plus possible Markus « Notch » Persson de Minecraft. Un porte-parole de la firme a ainsi révélé à Variety que le développeur original du jeu n’était pas convié à la « fête d’anniversaire » de sa création.

L’éditeur et le studio Mojang organise un événement à Stockholm pour célébrer les 10 ans de la franchise le 17 mai prochain. Selon un cadre de Microsoft, cet anniversaire « permettra de s’intéresser au passé, au présent et à l’avenir prometteur de cette franchise vieille d’une décennie. » Le « passé » de Minecraft sera donc à nouveau mis sous le feu des projecteurs, mais sans son créateur. Une décision que ne peut contester « Notch » puisqu’il a vendu le jeu à la compagnie pour 2 milliards de dollars en septembre 2014.

Les mots de trop

Ce n’est pas la première fois que Microsoft cherche à mettre de la distance entre Markus Persson et Minecraft. Fin mars, les références liées au développeur avaient été retirées du menu de démarrage du jeu. Cette mise à jour n’avait pas été commentée par la société, mais elle semblait connectée aux sorties très controversées du créateur sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, le porte-parole de Microsoft a été clair : « Ses commentaires et ses opinons ne reflètent pas ceux de Microsoft ou de Mojang et ne sont pas représentatifs de Minecraft. »

Sur Twitter, « Notch » a enchaîné les propos très controversés. On trouve entre autre des théories du complots proches de l’extrême-droite et des commentaires selon lesquels « la notion de privilège est un indicateur inventé pour oppresser » (entendre : oppresser les hommes blancs). Le développeur partage ce genre de messages depuis des années et Microsoft semble en avoir eu assez. De son côté, Markus Persson n’a pas encore fait de commentaire concernant son exclusion de l’événement dédié au jeu qu’il a créé dix ans plus tôt.