Sekiro: Shadow Die Twice a relancé le débat sur la difficulté des jeux vidéo. Mais a aussi donné naissance à des mèmes très drôles.

« J’ai battu le boss final de Sekiro en trichant et je me sens bien » : le 5 avril 2019, un journaliste de PC Gamer publie un article avec ce titre très provocateur alors qu’Internet s’embrase autour du débat sur la difficulté de l’exigeant Sekiro : Shadows Die Twice — et sur la difficulté d’une manière plus globale. L’intéressé, qui a ralenti les mouvements du dernier boss pour le battre, s’est pris le retour du bâton… Puis une série de mèmes est née sur le tweet d’un internaute mécontent de voir quelqu’un céder à la facilité.

Le 6 avril 2019, Fetusberry a partagé ce message sur Twitter, en réponse à l’article : « Vous trompez non seulement le jeu, mais aussi vous-même. Vous n’avez pas grandi. Vous ne vous êtes pas amélioré. Vous avez pris un raccourci et n’avez rien gagné. Vous avez remporté une victoire vide. Zéro risque, rien n’a été obtenu. C’est triste de voir que vous ne sachiez pas faire la différence. » L’auteur, visiblement très premier degré, ignorait sans doute que sa leçon de morale allait être reprise pour alimenter des mèmes drôles.

You cheated not only the game, but yourself.

You didn't grow.

You didn't improve.

You took a shortcut and gained nothing.

You experienced a hollow victory.

Nothing was risked and nothing was gained.

It's sad that you don't know the difference. https://t.co/upkhLSNQNO

— Fetusberry 'Ass Bastard' Crunch (@Fetusberry) April 6, 2019