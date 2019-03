Quelques jours après le lancement du Battle Pass et de la saison 1 de Apex Legends, le site officiel Playstation a annoncé plusieurs nouveautés dans un futur proche.

Il aura fallu moins d’une semaine après l’arrivée d’Octane pour que les rumeurs sur les futurs personnages d’Apex Legends reprennent. La source des nouveaux bruits de couloirs peut cette fois-ci être considérée comme fiable, puisqu’il s’agit du site officiel Playstation. C’est PCGamesn qui a repéré le premier une annonce le 24 mars 2019 dans la page dédiée au jeu de Respawn Entertainment. Celle-ci aborde le contenu de Wild Frontier, la saison 1, et rapporte : « Deux nouveaux personnages apparaîtront pendant la saison. »

Ce n’est pas la seule révélation du site, qui demande au joueurs de « faire bien attention à la nouvelle arme prévue un peu plus tard » et indique que « deux nouveaux objets apparaîtront au cours de la saison. » Impossible pour l’instant de deviner la date exacte à laquelle ces nouveautés seront disponible, mais on sait que Wild Frontier doit durer environ 12 semaines. La saison a commencé le 19 mars dernier et s’achèvera donc autour du 11 juin, période durant laquelle sortiront toutes ces nouveautés.

Quel personnage ?

La prochaine arme et les nouveaux objets sont mystérieux, mais quelques rumeurs ont donné des informations sur la future Légende. Dans une vague de fuites plus ou moins fiable, un post Reddit s’était démarqué en dévoilant pas moins de 10 personnages. Ceux-ci avaient apparemment été « dataminés » (récupérés depuis les fichiers du jeu) et comptaient notamment Octane, le dernier personnage en date.

Selon plusieurs médias, dont PCGamesn, il est probable que Wattson soit la prochaine à débarquer. On connaîtrait son apparence grâce aux fuites, et même une de ses capacités : le « Piège Tesla », qui correspondrait à un thème « électrique ». Bien sûr, rien n’a été confirmé par Respawn et il faut prendre ces infos avec des pincettes.

Dans tous les cas, il faudra attendre un certain temps avant de découvrir le nouveau personnage. Octane est arrivé très récemment, et le studio ne risque donc pas de précipiter la sortie de cette mystérieuse Légende.