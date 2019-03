Critiqué sur ses performances et victime de nombreux bugs, Anthem est pourtant le jeu le plus vendu de février 2019 aux États-Unis.

Si son lancement n’a pas été de tout repos, Anthem parvient tout de même à se distinguer. Selon le groupe NPD, une société d’étude de marché américaine, le jeu édité par Electronic Arts est numéro un des ventes aux États-Unis pour le mois de février 2019.

C’est une première nouvelle positive depuis sa sortie le 22 février dernier, après des semaines de critiques de la part des joueurs et des médias. Les nombreux bugs liés au jeu n’ont pas aidé à améliorer la popularité de Anthem et ont probablement eu un impact sur ses ventes.

US NPD SW – Top 20 Best-Selling Games of Feb 2019. pic.twitter.com/2PR2UTW2lv — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 19, 2019

Si impact il y a eu, les États-Unis ne l’ont pas ressenti. Anthem devance le jeu de combat Jump Force (sortie le 15 février) et Kingdom Hearts 3 (sortie le 25 janvier) sur le mois de février. La première licence n’avait pas atteint le même niveau de hype que le jeu de Bioware, et le second était sorti un mois avant. Cela ne doit pas minimiser sa réussite : selon le groupe NPD, Anthem est le deuxième jeu le plus vendu de l’année 2019 derrière Kingdom Hearts 3. Son lancement est aussi le deuxième meilleur de l’histoire de Bioware, derrière celui de Mass Effect 3 en 2012.

Le début d’une remontée ?

Après de nombreuses difficultés, ce « titre » de jeu le plus vendu de février aux USA offre un peu de répit à Anthem. Bioware a annoncé que son jeu « est là pour longtemps », mais encore faut-il que la communauté soit patiente. On sait maintenant que le studio a une importante base de joueurs aux États-Unis, ce qui est rassurant pour la suite.

Bioware ne devra cependant pas se reposer sur ses lauriers. Les ventes de jeux sont (presque) toujours plus fortes lors des premiers jours, avant un déclin plus ou moins long par la suite. Reste à savoir si le studio sera capable de conserver ou de faire revenir suffisamment de joueurs pour que son succès s’étende sur le long terme.