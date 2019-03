De nombreux joueurs PS4 se sont plaints de crashs de leur console alors qu'ils jouaient à Anthem. Electronic Arts dit être au courant du problème.

Le démarrage de Anthem n’est décidément pas de tout repos. Depuis sa sortie le 22 février dernier, certains joueurs PS4 font face un bug des plus gênants : le jeu provoque un crash de la console. On ignore encore ce qui provoque le bug en question, mais ce qui est sûr, c’est qu’il se déclenche très régulièrement. Déclarant dans un tweet être « conscient du problème », Electronic Arts a mis en place une page pour que toutes les « victimes » indiquent la nature de leur problème et sur quel type de console (PS4, Slim, Pro) il a eu lieu.

We’re aware of a crashing issue some of you have been reporting for #AnthemGame. We’re investigating and ask that you share your crash data reports when prompted. If you have, we’ll be reaching out to gather info ; if not, please reply to this thread on AHQ :https://t.co/36P21YFjYL — EA Help (@EAHelp) March 4, 2019

Les réponses données par les joueurs indiquent que le bug lié à Anthem peut avoir deux conséquences. D’abord, une simple déconnexion qui provoque un retour au menu principal en affichant un rapport d’erreur. Un problème handicapant dans n’importe quel jeu, et plus encore dans ceux qui se jouent uniquement en ligne puisqu’on se retrouve coupé de ses partenaires. Il est en plus loin d’être rare : selon le journaliste de Kotaku Zack Zwiezen, « sur quatre missions sur Anthem, deux se sont terminées sur une déconnexion et une sur un gros crash. » Le crash est justement l’autre conséquence possible du bug, sauf qu’il peut poser un bien plus gros problème.

Des crashs qui endommagent les consoles

En pleine partie, certains joueurs ont tout simplement vu leur console s’éteindre sans délai. Une des réponses sur la page d’EA décrit précisément le phénomène : « La console s’éteint et ne se rallume pas quand on presse le bouton PS sur la manette. C’est comme si quelqu’un avait tout débranché ou si le courant avait été coupé dans la maison. »

Dans ce cas précis, mais aussi pour la plupart des joueurs ayant subi le bug, relancer la PS4 ne pose pas vraiment de problème, juste une perte de temps. Une coupure de courant soudaine n’est cependant jamais bonne pour la console et peut l’endommager jusqu’au point de non-retour. Dans certains cas, le bug Anthem a complètement bloqué la PS4 et la rend impossible à mettre en marche.

C’est un bug grave auquel font face Bioware et Electronic Arts. Cela est d’autant plus dommage que les nombreux témoignages indiquent souvent que les joueurs passaient un bon moment. S’il est toujours possible de jouer à Anthem et de n’avoir aucun problème, on conseillera quand même aux joueurs PS4 d’attendre un patch qui ne devrait pas tarder à arriver.