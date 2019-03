Le prochain film de la saga Toy Story dévoile son histoire dans une nouvelle bande-annonce.

Pixar a enfin mis en ligne une première « vraie » bande-annonce de Toy Story 4. Malgré un premier teaser d’annonce en novembre 2018 et un second à l’occasion du Super Bowl en février dernier, on en savait peu sur l’histoire de ce nouvel opus. Heureusement, le nouveau trailer nous en dis plus sur la nouvelle (et dernière ?) aventure de Woody et Buzz.

L’heure de la remise en question

Dans le dernier film (attention, divulgâchis), nous avions laissé la bande avec Bonnie, une petite fille à qui Andy a décidé de léguer les jouets de son enfance. Dans ce nouvel épisode, un nouveau personnage vient rejoindre la bande : Forky, créé par Bonnie à partir d’une fourchette. Mal à l’aise dans sa nouvelle « peau » de jouet, il s’enfuit et est suivi par Woody, parti à sa rescousse. Le voyage qui s’ensuit donnera au cowboy une nouvelle perspective sur sa vie de jouet.

« Sur la route de la vie, il y a de vieux amis, de nouveaux amis, et des histoires qui peuvent vous changer. » La phrase d’accroche de Pixar souligne l’importance de la remise en question dans ce film. Alors qu’on ne le voit vivre que pour « son enfant » dans les trois premiers films, il semble que Woody commence à réfléchir à une vie qui n’implique pas d’humain.

Il faudra cependant être à la hauteur après un troisième épisode qui permettait de boucler la boucle et offrait une fin satisfaisante à la saga. Toy Story 4 pourra-t-il faire mieux ? Réponse le 21 juin au cinéma.