Un développeur indépendant a imaginé un jeu vidéo qui met en scène la bataille entre PewDiePie et T-Series. Ces deux chaînes YouTube se disputent le titre de chaîne la plus suivie au monde.

On croyait avoir tout vu dans la catégorie des « choses improbables que font les fans de PewDiePie pour que ce dernier reste le youtubeur avec le plus d’abonnés au monde ». C’était sans compter sur Thomas Brush, un développeur qui a présenté lundi 11 mars un… jeu vidéo sur ce thème.

En jeu : le titre de 1er youtubeur au monde

Cela fait plusieurs mois maintenant que le Suédois PewDiePie et T-Series, une chaîne indienne, se disputent le titre de la plus grosse chaîne au monde. Fin février, T-Series a dépassé PewDiePie. Ce dernier est repassé devant au bout de quelques minutes seulement, et reste depuis 1er. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il compte par exemple 89,150 millions d’abonnés, soit environ 11 millions de plus que son concurrent.

Pour tenter de maintenir cette avance, les fans du youtubeur ont rivalisé d’imagination. Certains ont loué des panneaux publicitaires géants, d’autres ont hacké le site du Wall Street Journal ou des imprimantes de sorte qu’elles impriment des messages de soutien à PewDiePie. Thomas Brush, un développeur indépendant, a lui créé un jeu vidéo.

Le jeu s’appelle Zero Deaths. Il met en scène PewDiePie (de son vrai nom Felix Kjellberg) dans un univers post-apocalyptique. Le youtubeur doit défendre sa fiancée, la vidéaste

Marzia Bisognin, face à une armée de robots.

PewDiePie contre de faux abonnés

Les robots représentent de faux abonnés YouTube, un choix qui ne doit rien au hasard. De nombreux fans de PewDiePie estiment que T-Series achète de faux abonnés. En réalité, cette option semble assez peu plausible. Lorsqu’on regarde les courbes de croissance des abonnés des deux chaînes, celle de T-Series est linéaire, ce qui laisse penser que le succès est « naturel ». Par ailleurs, YouTube a des outils de détection d’achat de faux abonnés. Il semble peu probable que l’achat de millions de fans en très peu de temps puisse passer à travers les mailles de ce système.

Thomas Brush a expliqué que le jeu n’avait pas été demandé par PewDiePie, et que celui-ci lui avait juste donné son accord préalable. Le jeu est déjà disponible, sur la plateforme itch.io.

Si la mobilisation est telle pour PewDiePie, c’est parce que le youtubeur représente ce qui faisait YouTube jusqu’à présent. C’est un vidéaste indépendant, parti de rien et arrivé seul au sommet. T-Series, en comparaison, apparaît comme le symbole des géants qui viennent « envahir » YouTube comme les médias et grosses boîtes de production.