Depuis sa sortie, Apex Legends a eu des problèmes de lags. Ces dernières semaine, la grogne des joueurs vis à vis de ce problème s'est intensifiée.

Quelques chanceux mis à part, la majorité des joueurs d’Apex Legends ont déjà subi un problème handicapant : le lag. Cela correspond à une connexion internet ralentie, qui provoque un décalage plus ou moins grand entre ce qui se passe en jeu et ce que les joueurs voient à l’écran. Dans ces conditions, il est très difficile d’abattre un ennemi ou d’éviter ses attaques.

Les latences n’ont pourtant pas empêché le jeu d’atteindre 50 millions de joueurs en à peine un mois. Le succès et la hype ont « caché » le problème jusqu’ici, mais les voix des joueurs commencent à se faire entendre.

Un lag peut bien sûr venir de la connexion personnelle d’un joueur, mais dans le cas d’Apex Legends, le problème vient des serveurs faisant fonctionner le jeu. Mais avec la meilleure connexion et le meilleur matériel disponible, impossible d’y échapper puisque le problème est à la source.

La dernière victime (filmée) en date est le streamer Shroud, à qui le lag a fait perdre une partie. Habituellement calme, il a haussé le ton en disant : « J’arrête le jeu. Je ne peux pas jouer tant que ce n’est réparé. C’est exactement comme PUBG. » Le battle royale qui a popularisé le genre était en effet criblé de ce genre de problème.

Respawn et Electronic Arts sont sans doute au courant du problème, mais en attendant, un joueur professionnel a trouvé une astuce. L’esportif KingRichard, de NRG Esports, explique sur Twitter qu’en cas de lag, il suffit « d’attendre une minute sur l’écran du menu principal pour que le serveur change automatiquement. » On accède donc à un nouveau serveur, potentiellement en meilleur état que le précédent et ne provoquant donc pas de latences.

If you are lagging on @PlayApex sit at the start screen for 1 minute manually change the server and you should be good !

— 👑KingRichard👑 (@KingRichard) March 9, 2019