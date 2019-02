Très occupé sur Apex Legends, Respawn Entertainment va quand même bientôt annoncer son jeu Star Wars.

Les fans de Star Wars peuvent sortir leur agenda et marquer la date du 13 avril 2019 d’une croix rouge. Ce jour-là, on en saura plus sur le jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order, actuellement en développement chez Respawn Entertainment (Apex Legends). La bonne nouvelle a été confirmée par Lucasfilm dans un communiqué publié le 27 février 2019.

On ne sera donc pas obligé d’attendre l’événement annuel d’Electronic Arts organisé en marge de l’E3 pour découvrir Star Wars Jedi : Fallen Order. À l’heure actuelle, l’adaptation reste très mystérieuse, malgré un lancement prévu pour la fin d’année sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Dans la peau d’un Jedi

Le 13 avril n’a pas été choisi au hasard puisqu’on sera alors en pleine Star Wars Celebration, rassemblement incontournable pour les amoureux de la saga imaginée par George Lucas. À cette occasion, Star Wars Jedi : Fallen Order aura droit à son propre panel durant lequel « des informations inédites » seront partagées.

Pour patienter, on se contentera de la lecture du pitch. Dans Star Wars Jedi : Fallen Order, on suivra un Padawan ayant survécu à l’Ordre 66. Prononcé par l’Empereur Palpatine dans le troisième film de la prélogie et exécuté par Anakin Skywalker et l’armée des clones, il s’agit d’un génocide des Jedi. Autrement dit, le jeu d’action/aventure s’appuiera sur des événements survenus après la chute de l’Ordre des Jedi.

À noter que le RPG mobile Star Wars : Galaxy of Heroes, le jeu de flipper Star Wars Pinball et le MMORPG Star Wars : The Old Republic s’inviteront également à la célébration.

