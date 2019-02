Selon les informations de Production Weekly, Disney serait en train de préparer une série sur les méchants emblématiques de ses dessins animés.

Vous préférez Jafar à Aladdin, Ursula à la petite sirène ou Scar à Simba ? Vous risquez du coup d’être heureux. Selon Production Weekly, Disney préparerait une série sur les méchants de ses dessins animés.

La série sera a priori proposée sur Disney+, le futur service de streaming vidéo du géant, a-t-il été précisé mardi 26 février.

Steve Pearlman (Once Upon A Time ) and Michael Seitzman (Quantico) are developing DISNEY VILLAINS, for Disney+ the upcoming online video streaming service. Production is slated for the second quarter of 2020 at Ardmore Studios in Dublin, Ireland…more at https://t.co/hPqNyEDRAu pic.twitter.com/FLK12uGqh5

— Production Weekly (@prodweek) February 26, 2019