Dans le cadre des Grammy Awards 2019, Disney a diffusé un nouvel aperçu du film Aladdin.

Le 10 février 2019, Disney a profité des Grammy Awards 2019 pour partager un nouveau teaser d’Aladdin, adaptation en live-action de son dessin animé culte. On ne va pas vous mentir, vous risquez d’avoir mal à votre enfance si vous avez eu la chance de voir le film original au moment de sa sortie…

Car force est de reconnaître que ces images peinent à convaincre, surtout sur la forme. Et c’est à se demander si Disney est bel et bien derrière pour superviser le blockbuster réalisé par Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes) et prévu pour le 22 mai dans nos salles.

Will Smith en génie

« Ma plus grande contribution au personnage sera la base hip-hop. Je pense que ce sera fun pour les gens. Je pense que ce sera une posture unique dans l’univers Disney. Il n’y a pas eu beaucoup d’éléments hip-hop dans l’histoire de Disney », confie Will Smith dans les colonnes d’Entertainment Weekly. À première vue, en action, l’acteur interprète un Génie au mieux risible. Pour sa défense, le Jafar en chair et en os n’effraie personne et Aladdin semble perdu au milieu du désert.

Si Disney a fait mouche en présentant sa relecture du Roi Lion en film d’animation, il y a quelques semaines, il va devoir redoubler d’efforts pour transformer l’essai avec Aladdin. Pour le moment, c’est raté et, sur YouTube, la vidéo récolte — au moment où nous écrivons ces lignes — trop de dislikes (10 000) par rapport aux likes (15 000). Ce n’est clairement pas dans les habitudes de la maison de Mickey.

