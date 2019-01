Reddit a fait « stopper » les activités d'une communauté partageant du streaming illégal de matches de foot. À l'approche des 8e de finale de Ligue des Champions, les fédérations haussent le ton.

La multiplication des chaînes payantes diffusant du foot — et les abonnements qui vont avec — incite les fans à se tourner vers le streaming illégal. Jusqu’à il y a peu, il suffisait d’aller sur la page Reddit /r/soccerstreams pour trouver rapidement son bonheur. Mais les administrateurs ont reçu, le 19 janvier 2019, un avertissement invitant à cesser le partage de liens.

Sous le coup d’une fermeture, les intéressés ont donc pris la décision d’interrompre les activités des utilisateurs. En attendant de trouver une solution durable, ces derniers ont déjà lancé deux autres pages de partages (/r/soccerstreams_pl pour la ligue anglaise et /r/soccerstreams_other pour les autres championnats), ainsi qu’une chaîne Discord. Autrement dit, à la manière d’une hydre, une tête a été coupée et trois autres ont repoussé.

La ligue des champions en streaming, c’est fini ?

La communauté /r/soccerstreams pèse tout de même 430 000 membres et plusieurs milliers d’entre eux ont déjà rejoint les canaux de rechange pour continuer à regarder du foot sans rien payer. Nul doute que Reddit craint des actions de la part des Ligues, notamment l’instance qui gère la Premier League (championnat anglais). Dans un article publié le 20 juillet 2018, elle a révélé avoir bloqué plus de 200 000 streams illégaux durant la saison 2017/2018 grâce à une ordonnance de la Haute Cour de justice. « La saison dernière, la Premier League a lancé son programme antipiratage le plus important et le performant au monde », s’est félicité Kevin Plumb, en charge des services juridiques.

Très impliquée dans son combat contre le streaming illégal, la Premier League encourage les aficionados à dénoncer ces pratiques contraires à la loi. Sauf qu’Internet regorge d’endroits pour partager des liens. En ce sens, abattre une communauté Reddit ne fera qu’entraîner le déplacement de ses membres vers une autre plateforme. Comprendre : la lutte paraît vaine et peut-être qu’un accès à la diffusion légale moins coûteux et éparpillé constituerait une meilleure solution.

Le streaming illégal permet à certains amoureux du ballon rond de voir des matches qui ne sont pas diffusés — légalement — dans leur pays et/ou sur les chaînes qu’ils paient

Malgré les risques et les contraintes qu’il comporte (publicités invasives, contenus malveillants, retard par rapport au direct, qualité médiocre…), le streaming illégal permet à certains amoureux du ballon rond de voir des matches qui ne sont pas diffusés — légalement — dans leur pays et/ou sur les chaînes qu’ils paient. En France, nous avons la chance de pouvoir regarder les cinq grands championnats (France, Espagne, Angleterre, Italie et Allemagne), les coupes nationales et les compétitions européennes. Si on souscrit à tous les abonnements disponibles, ce qui finit par faire une belle facture mensuelle.

Contactée par Numerama sur sa position et ses actions vis-à-vis du streaming illégal, la LFP — Ligue de Football Professionnel — n’est pas encore revenue vers nous.