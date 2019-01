Fausse suite du film culte avec Robin Williams, Jumanji : Bienvenue dans la jungle s'affirme comme une ode à l'aventure. En 4K.

La séance 4K du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Vingt ans après Jumanji, certains ont estimé qu’il serait temps de remettre la franchise au goût du jour avec une suite intitulée Jumanji : Bienvenue dans la jungle et misant sur un duo d’acteurs populaires (Dwayne Johnson et Jack Black).

Moins catastrophique qu’on pourrait le croire, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, qui aura droit à un successeur à son tour, est disponible en Blu-ray UHD. Il a de sacrés atouts au moment de faire briller une installation home cinéma.

Réalisé par Jake Kasdan et sorti juste avant Noël 2017, Jumanji : Bienvenue dans la jungle est la comédie d’aventure par excellence. Portée par un Dwayne Johnson au top de sa forme et un Jack Black qui a poussé très fort le curseur de l’autodérision, cette fausse suite de Jumanji s’amuse avec les fondations du film original et les modernise.

En ressort un spectacle s’appuyant sur des références à la culture jeu vidéo, où une bande de lycéens se retrouve propulsée dans le monde de Jumanji. Ils doivent alors en réchapper en avançant de niveau en niveau. On reste loin de la réussite du premier Jumanji mais les fausses notes ont été mises de côté.

Image L’IMAGE : 5/5

Mélangeant de jolis décors naturels aves des effets spéciaux parfois un peu trop voyants, Jumanji : Bienvenue dans la jungle parvient à tirer pleinement son épingle du jeu en UHD. C’est avec une générosité de tous les instants que les détails sont distillés, sans se noyer dans la profondeur de champs qui respire un peu plus que dans une image simplement HD. Ainsi, forts d’une définition aiguisée, les visages et les costumes s’avèrent ultra précis.

La palette colorimétrique fait également un bond en avant, avec des tons encore plus chaleureux et des contrastes renforcés. De son côté, la technologie HDR — encodage Dolby Vision — s’attache à faire ressortir davantage les sources lumineuses — notamment les torches qui s’allument une à une lors de la séquence finale. Au final, hormis quelques traces de fourmillement (si on sort la loupe), Jumanji : Bienvenue dans la jungle réalise un sans-faute en UHD.

Son LE SON : 5/5

Renversante de la première à la dernière seconde : c’est l’adjectif qui qualifie le mieux la piste Atmos du Blu-ray UHD de Jumanji : Bienvenue dans la jungle. Pour preuve, elle n’a jamais peur de solliciter les canaux situés en hauteur pour garnir l’immersion. Meilleur exemple ? Quand un personnage perd une vie et réapparaît aussitôt dans le monde virtuel de Jumanji.

Pour en mettre plein les oreilles, le blockbuster s’appuie également sur les multiples bruitages retranscrits à la perfection, avec un sens du placement d’une justesse bienvenue. C’est simple, l’ambiance de la jungle a rarement été aussi bien valorisée. Ne prenez donc pas peur si vous entendez un cri d’animal sauvage dans votre dos.

Le Blu-ray UHD de Jumanji : Bienvenue dans la jungle est disponible sur Amazon.

