Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Sony Pictures a dévoilé la première bande-annonce de Men in Black: International.

Vous ne le saviez peut-être pas mais un nouvel épisode de la saga Men in black sortira le 12 juin 2019. Intitulé Men in Black : International, il prendra la forme d’un spin-off de la trilogie popularisée par le duo Will Smith et Tommy Lee Jones. La première bande-annonce, diffusée par Sony Pictures le 20 décembre 2018, suggère un spectacle qui n’a pas beaucoup changé depuis 1997.

On notera simplement que Will Smith et Tommy Lee Jones ont laissé leur place à Chris Hemsworth, le Thor du Marvel Cinematic Universe, et à Tessa Thompson, justement croisée dans Thor : Ragnarok (où elle campait Valkyrie).

Vous l’aurez compris, il y aura bel et bien une femme dans les rangs des Men in Black — et on sent d’ici venir la polémique que ne manqueront probablement pas de soulever des « fans » outrés.

Les (wo)men in Mlack sont de retour

Pour rappel, le MIB est une société secrète chargée de protéger l’humanité des extraterrestres, notamment en cachant leur existence au maximum (coucou stylo magique qui fait tout oublier). À en juger par les premières images diffusées, le ton restera très léger et les gags rappelleront des souvenirs aux fans.

Aux manettes de Men in Black : International, on retrouve F. Cary Gray, réalisateur de Fast & Furious 8.

Crédit photo de la une : Sony Pictures Signaler une erreur dans le texte