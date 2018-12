Pour fêter la sortie dans nos salles de Spider-Man: New Generation et attendant celle de Spider-Man: Far From Home, revenons sur le Blu-ray UHD de Spider-Man: Homecoming.

Apparu pour la première fois dans Captain America : Civil War, le Spider-Man interprété par le jeune Tom Holland a logiquement eu droit à sa propre aventure, baptisée Spider-Man : Homecoming.

Produit par Sony Pictures mais parfaitement intégré au MCU (puisque c’est le Spider-Man qui apparaît dans les films Disney/Marvel), Spider-Man : Homecoming est disponible en Blu-ray UHD pour tisser sa toile jusqu’à nos salons.

Film LE FILM

Sorti après la trilogie de Sam Raimi et les deux films déjà oubliés avec Andrew Garfield, Spider-Man : Homecoming s’inscrit dans le MCU de Disney tout en restant sous l’égide de Sony Pictures. Malgré cette étiquette de film de commande un peu forcé, il s’en sort avec les honneurs en livrant un teen movie rafraîchissant et très bien référencé.

Spider-Man : Homecoming permet surtout d’installer définitivement Tom Holland dans le costume de l’Homme-Araignée, sachant qu’il fait partie des Avengers et qu’il sera à l’affiche de Spider-Man : Far From Home, où il affrontera Jake Gyllenhaal.

Image L’IMAGE : 5/5

Sony Pictures sait comment soigner ses éditions UHD et celle de Spider-Man : Homecoming a bénéficié de cette attention. Si le gain en définition s’avère assez léger, compte tenu de l’excellence atteinte par le simple Blu-ray (et du master 2K), le spectacle visuel n’en reste pas moins fort plaisant. Comme toujours avec le support, c’est la technologie HDR qui assure la rupture.

Il faut dire que Spider-Man : Homecoming ne manque pas de détails pour qu’elle puisse s’exprimer. Des yeux verts de l’armure du Vautour aux artefacts extraterrestres qui multiplient les effets de lumières, il y a de quoi s’en donner à coeur joie pour le Dolby Vision (ou le HDR10 pour celles et ceux qui ne seraient pas équipés). En ressortent plusieurs éléments qui donnent de la profondeur à l’image, renforcée par des couleurs plus pétantes (les flammes du combat de fin). Sans oublier un grain cinéma tellement léger qu’il en devient élégant.

Son LE SON : 5/5

Film d’action oblige, Spider-Man : Homecoming met logiquement le paquet sur sa piste Atmos, une fois encore exclusive à la version originale. Généreuse dans l’ouverture sonore, qu’elle soit verticale ou horizontale, cette version se distingue aussi par sa propension à donner vie au moindre petit bruitage. Il suffit de tendre l’oreille dans le combat final — encore lui — pour apprécier les grains de sable qui tombent à mesure que Spider-Man et le Vautour se rendent les coups.

Et, bien sûr, comme Spider-Man : Homecoming est un blockbuster très aérien, les objets Atmos s’accumulent tout au long des séquences où le célèbre super-héros virevolte dans les airs, entre les buildings. Avec, toujours, cette précision qui caractérise une bande son intelligemment orchestrée.

