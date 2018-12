Apple a été sommé par un aquarium américain de modifier son emoji calamar. Celui-ci ne ressemble pas aux vrais calamars, estime l'aquarium.

L’emoji calamar n’est certainement pas le plus utilisé sur iOS (ndlr : parle pour toi !), mais ces dernières heures, il a acquis une certaine popularité sur Twitter. L’aquarium californien de Monterey Bay a publié le mercredi 5 décembre un thread, qui invite Apple à le modifier.

Dans cette série de tweets, l’aquarium explique que l’emoji calamar d’Apple est « sans dessus-dessous »… au sens propre, comme au figuré.

En effet, on voit sur l’emoji que le calamar a un siphon du côté de ses yeux. Cet organe est commun à plusieurs mollusques. Il permet de faire entrer ou sortir des fluides (par exemple, de pomper de l’eau de mer) du corps de l’animal. Seulement, remarque l’aquarium de Monterey Bay, le siphon n’est pas supposé se trouver de ce côté du visage du calamar, mais de l’autre côté.

/ ̄ ̄ ̄\  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

| ー __ | Not even squidding

| ◉ ◉ | the siphon should

▱ /∠ be behind the head

\ | rn it just looks like

/ \ a weirdo nose : 🦑

/ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 pic.twitter.com/4RdkSIKurM

— Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) December 5, 2018