Le livre The Handmaid's Tale, ou la Servante Écarlate en français, aura une suite, intitulée The Testaments. Ce second opus du livre culte de Margaret Atwood sortira en anglais le 10 septembre 2019... soit 34 ans après le premier.

The Testaments, voilà le titre de la suite de la Servante Écarlate, écrite par Margaret Atwood. Le livre sortira le 10 septembre 2019, comme l’a annoncé Penguin Random House, l’éditeur de l’autrice, le 28 novembre. L’intrigue de ce second opus se déroulera 15 ans après celle du premier, et sera racontée par trois personnages féminins.

Le livre Handmaid’s Tales — la Servante Écarlate en français — de Margaret Atwood, sorti en 1985, s’est à nouveau propulsé en tête des ventes ces dernières années. Le roman de science-fiction dystopique, dans lequel les femmes sont asservies et divisées en classes et affectées à un rôle, a été porté comme symbole de résistance dans l’Amérique de Donald Trump. Avec l’affaire Weinstein, le début de #MeToo, puis la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, la symbolique empruntée au livre est régulièrement utilisée.

Protesters dressed in The Handmaid's Tale costume, protest outside the hearing room where Supreme Court nominee Judge Brett Kavanaugh testifies before the Senate Judiciary Committee during his Supreme Court confirmation hearing. pic.twitter.com/XTG2Us5X7g — Fox News (@FoxNews) September 4, 2018

« Ça me fait un peu bizarre que l’histoire soit plus pertinente aujourd’hui qu’en 1985. » regrettait l’autrice au site américain Market Watch. Depuis 2016, le roman a passé plus de 88 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times, et intègre régulièrement le top 10 des ventes de livres d’Amazon.

Surfer sur le succès de la série Hulu

Mais la remontée des ventes du roman de 1985 s’appuie également sur l’adaptation de l’œuvre en série TV. Sortie en 2017 sur Hulu, elle se place parmi les plus grands succès de la plateforme de SVOD. Également diffusée en France sur OCS, la série The Handmaid’s Tale a conclu sa deuxième saison, et une troisième est en cours de préparation. Si la première saison reprend l’intrigue du livre, les scénaristes ont depuis pris d’autres chemins.

L’éditeur prévient donc dans son communiqué, en insistant fortement : « The Testaments ne sera pas connecté à la série télévisée. »

Margaret Atwood partira donc dans une autre direction que celle prise par la série : « Tout ce que vous m’avez demandé au sujet de Gilead et de ses motivations intimes est la source d’inspiration de ce livre. Enfin, presque tout ! Mon autre source d’inspiration est le monde dans lequel nous avons vécu. »

The Testaments sortira en anglais le 10 septembre 2019, et nul doute que sa traduction française arrivera peu après.

