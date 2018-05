Avec son système de Rocket Pass, Rocket League va réutiliser le business model des passes de combat de Fortnite pour tenir les joueurs en haleine.

Rocket League va bientôt fêter son troisième anniversaire. Psyonix n’a toujours pas lâché l’affaire, retardant le développement d’une éventuelle suite pour continuer de contenter sa communauté. Dans un article publié sur son site officiel le 10 mai annonçant les changements et nouveautés à venir, le studio a évoqué l’introduction d’un système de Rocket Pass, un système qui récompense les joueurs au gré de leur progression. Difficile de ne pas y voir une transposition des passes de combat de Fortnite, phénomène multijoueur du moment.

Rocket League entame sa mue

En bref, les Rocket Pass s’articulent autour de plusieurs paliers de contenus à débloquer en fonction de l’expérience accumulée. La progression s’effectue en douceur. « Chaque Rocket Pass durera quelques mois avant d’être retiré et remplacé, pour obtenir de nouvelles récompenses », précise Psyonix. Il y aura des choses gratuites — éléments de personnalisation, des titres, etc. — et d’autres payantes. « Vous pourrez avoir un aperçu des contenus Premium avant d’acheter le déverrouillage pour y accéder », rassure le studio, qui travaille toujours à l’élaboration de cette nouvelle formule dont on en saura plus très prochainement.

Ce système de Rocket Pass sera précédé d’une refonte totale de la progression attendue pour cet été. Psyonix a décidé d’en finir avec le niveau maximum (75) et, en parallèle, d’opter pour des niveaux réclamant le même nombre de point d’expériences pour être franchis. Quand la mise à jour sera appliquée, les vétérans auront un niveau correspondant à tout ce qu’ils ont fait dans Rocket League depuis qu’ils ont commencé. À noter que l’expérience ne pourra plus être obtenue qu’en ligne et qu’elle sera également indexée sur le temps de jeu.

À plus court terme, la saison 8 compétitive de Rocket League débutera en mai avec un lancement accompagnant une nouvelle arène. En juin, un évènement estival et un DLC Premium sous licence seront proposés.