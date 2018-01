2018 est là et c'est une bonne nouvelle, car on attend une flopée de nouveaux jeux vidéos sur toutes les consoles !

Blockbusters Les blockbusters annoncés pour 2018

A Way Out – 23 mars 2018

Les créateurs de Brothers : A Tale of Two Souls reviennent avec la mécanique qui a fait le succès du jeu : la gestion de deux personnages différents avec les sticks d’une manette. Pris sous l’aile de Electronic Arts, le studio réitère l’expérience avec cette fois l’histoire de deux évadés de prison. Ça annonce du bon.

Far Cry 5 – 27 mars 2018

Far Cry 5 se présente comme ses prédécesseurs : un jeu en monde ouvert au potentiel récréatif très attendu par les joueurs. Mais cette fois, la licence se dote également d’un sujet épineux et sérieux, portant sur la question du culte religieux et des conflits raciaux qui gangrènent le pays.

Red Dead Redemption 2 – Printemps 2018

Le studio Rockstar a créé l’événement avec une simple image aux dominantes rouge et noire. Le GTA du Far West, Red Dead Redemption, revient avec un second épisode qui promet de sentir bon la poudre, le goudron et les plumes. Annoncé initialement en 2017, le titre sera disponible au printemps 2018.

Anthem – Automne 2018

Après une réception plus que mitigée de Mass Effect : Andromeda, le studio BioWare se lance dans la confection d’une nouvelle licence de science fiction, où robots, méchas, alien et dinosaures se côtoient dans un luxuriant monde ouvert. À explorer seul ou avec des amis, Athem semble très prometteur sur son potentiel fun.

Skull & Bones – Automne 2018

Les jeux maritimes de pirates ne sont pas très nombreux, mais il semblerait qu’une nouvelle tendance se dessine avec l’annonce de Sea of Thieves et Skull & Bones. Ce dernier est la prochaine IP d’Ubisoft où l’on pourra réunir et consolider sa flotte de loups de mer en pillant la marchandise de son prochain.

Metro Exodus – 2018

Metro Exodus poursuit le récit post-apocalyptique de ses deux prédécesseurs, situé dans les ruines de ce qui était autrefois la Russie. Vous devrez gérer les éléments ainsi que les créatures mutantes qui rôdent. Exodus ajoute de nouveaux éléments comme une météo dynamique et les environnements qui changent en fonction de la période de l’année.

Exclus PS4 Les exclus PS4 que l’on attend

Shadow of the Colossus – 6 février 2018

Tant attendu par les fans de la première heure, Shadow of the Colossus se refait une beauté sur PS4 pour l’année 2018. Réalisé par Fumito Ueda a qui l’on doit plus récemment The Last Guardian, Shadow of Colossus offre comme son petit frère une expérience puissante qui mêle la narration et le gameplay de manière fascinante.

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom – 23 mars 2018

Après le succès du premier volet qui, grâce à la participation du studio Ghibli avec Level-5, nous avait envoyé dans l’univers merveilleux et coloré de l’Autre Monde, Ni No Kuni revient pour un second épisode intitulé L’Avènement d’un nouveau royaume. Si le studio Ghibli n’est aujourd’hui plus de la partie, le titre offrira toutefois une patte graphique du même esprit.

Detroit : Become Human – Début 2018

Prochain jeu du studio Quantic Dream, Detroit : Become Human met en scène des robots humanoïdes évoluant dans le monde individualiste des humains. Dans ce titre, David Cage explore à nouveau les concepts d’interactivité et de narration, en promettant cette fois une multitude d’embranchements narratifs disponibles en fonction des choix du joueurs.

God of War – 2018

Le prochain God of War propose une sorte de redémarrage de la licence, en troquant l’univers et les légendes de la mythologie grecque pour un monde inspiré des sagas nordiques. Le jeu lui-même semble également très différent des épisodes précédents, avec une structure de jeu de rôle plus ouverte et moderne, plaçant Kratos en rôle de père modèle.

Days Gone – 2018

Si vous pensiez en avoir suffisamment soupé des jeux de zombies, Sony en rajoute pourtant une ultime couche avec Days Gone. Ici, vous ne devrez pas seulement vous contenter de descendre de petits groupes de morts-vivants, vous serez également poursuivi par des hordes gigantesques qui inonderont votre écran. Déterminer comment survivre implique d’utiliser l’environnement autour de vous, y compris la météo, ce qui peut vous donner un avantage sur ces ennemis tenaces.

Xbox One Les titres Xbox One que l’on veut tester

Sea of Thieves – 20 mars 2018

Sea of Thieves marque le grand retour du studio Rare, avec un jeu de pirates à la fois coloré, fun et avec une forte tendance à l’éclate en multijoueurs. Le joueur pourra également naviguer en solo avec un système de quêtes et de progression afin de devenir le plus illustre des corsaires.

State of Decay 2 – Printemps 2018

2018 sera, on l’espère, le début de la fin pour les jeux de zombies ; mais il semblerait que quelques-uns souhaitent encore tirer une dernière fois sur la corde avant qu’elle ne cède. State of Decay revient cette année pour proposer de nouvelles aventures en mode survie dans un monde ravagé par l’invasion des morts-vivants.

The Last Night – 2018

The Last Night était à l’origine un petit jeu flash réalisé en 6 jours qui a remporté le Cyberpunkjam. Il s’agit d’un jeu d’aventure en 2D aux allures cinématographiques avec de très fortes influences de Blade Runner, dans lequel les joueurs naviguent dans une ville cyberpunk.

Crackdown 3 – 2018

Retardé de nombreuses fois par Microsoft, il semblerait que Crackdown 3 soit enfin sur le point de voir la lumière du jour pour l’année 2018. L’immense terrain de jeu un peu fou-fou proposera dans cet épisode un mode multijoueur utilisant la technologie cloud pour permettre aux joueurs de détruire des villes entières.

Sur Switch Les jeux à voir sur Switch

Lost Sphear – 23 janvier 2018

Les amateurs de JRPG et de jeux tels que I am Setsuna auront la joie de découvrir le nouveau titre du studio RPG Factory, filiale de Square Enix : Lost Sphear. Le studio a pour ambition de donné un coup de jeunesse au JRPG d’antan. Ici, le joueur devra jouer et raviver ses souvenirs afin de transformer son environnement pour progresser.

Kirby Star Allies – Printemps 2018

Contrairement à nous pendant les fêtes de fin d’année, Kirby est dans la capacité de s’empiffrer d’une multitude d’objets comestibles – ou non – sans le regretter le lendemain. Au contraire, cela lui est toujours utile pour vaincre ses ennemis, des décennies après le premier Kirby sur Game Boy. Ici, vous pourrez vous allier avec 3 autres personnages pour semer le chaos et la désolation parmi vos ennemis.

Yoshi – 2018

Une nouvelle console Nintendo, un nouveau Yoshi ! Le constructeur continue de faire de la confiture dans ses vieux pots, en poursuivant toutefois cette nouvelle direction artistique déjà rencontrée dans Yoshi’s Woolly World sur Wii U, avec un univers fait de carton, de papiers et autres divers matériaux de récup’.

Project Octopath Traveler – 2018

Les producteurs de Bravely Default proposent pour l’année 2018 une toute nouvelle aventure avec pour titre encore provisoire Project Octopath Traveler. Le jeu nous invite à voyager dans la peau d’un protagoniste à choisir parmi huit, chacun ayant une région, des talents et des objectifs bien distincts.

Wargroove – 2018

Wargroove est un jeu de stratégie en pixel art édité par Chucklefish, à qui l’on doit notamment Starbound et Stardew Valley. Prenant place dans un univers médiéval, Wargrooce propose à 4 joueurs de s’affronter avec leur armée pour prendre le contrôle des territoires de chacun.

Les jeux indé Les indés à surveiller

Super Meat Boy Forever – 11 janvier 2018

Il est de retour, il est toujours aussi sanguinolent et il a toujours autant la rage de vaincre. Vous, de votre côté, vous aurez la rage tout court. Super Meat Boy revient dans une ultime suite où il est à peu près sûr que les joueurs y laisseront quelques cheveux.

The Walking Dead : la saison finale – 2018

Sentant le format de ses jeux s’essouffler, le studio Telltale a annoncé pour 2018 la quatrième et dernière saison du jeu vidéo sériel The Walking Dead. Nous suivrons Clémentine dans ses ultimes aventures, et même si nous ne sommes pas pressés de lui faire nos adieux, nous avons toutefois hâte de voir ce que les scénaristes lui réserve.

Ooblets – 2018

Ooblets, avec ses couleurs pastel et ses graphismes low poly, propose une expérience au carrefour entre Stardew Valley, Animal Crossing, Pokémon et Harvest Moon… De quoi passionner tous les amateurs de jardinage, housing et petits combats stratégiques. On y fait en effet pousser des plantes et des petits monstres dans son jardin pour les faire s’affronter contre d’autres personnages, au gré de nos pérégrinations, on remporte également des meubles pour agrémenter notre maison.

Indivisible – 2018

Indivisble est un RPG développé par les créateurs de Skullgirls. Indivisible raconte l’histoire d’Ajna, une jeune fille élevée par son père à la périphérie dans un petit village de campagne. Sa vie est plongée dans le chaos lorsque sa maison est attaquée et qu’une puissance mystérieuse s’éveille en elle.