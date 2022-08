Qu’en pensent les ethnologues ? Alors que les vidéos de chats ont un succès incroyable sur Internet, le phénomène des lolcats est loin d’être nouveau.

On le sait, sans véritablement pouvoir l’expliquer, Internet et les chats vivent une véritable histoire d’amour. Que ce soit les gifs animés de chats, les comptes Twitter de chats, ou bien sûr les vidéos de chats, il suffit qu’un adorable petit félin soit mis en scène pour que le contenu connaisse immédiatement un franc succès. Et ne croyez pas que le phénomène est étranger aux geeks. Au contraire, les lolcats sont une véritable religion chez une partie des internautes.

Le constat est tel que la journaliste Camille Gévaudan, elle-même animatrice d’un site web sur les chats, avait consacré une enquête sur Libération au phénomène des vidéos de chats, très documentée, pour tenter d’en percer les mystères.

« C’est a priori la plus simple des recettes pour conquérir YouTube : exploiter abusivement l’image d’un chat mineur et non consentant », constatait la journaliste. « Leur efficacité à toute épreuve en devient même déroutante. Dans le top 35 des vidéos [de chats], douze mettent en scène un chaton ; et parmi les douze qui mettent en scène un chaton, cinq (soit 42 %) ont une recette exclusivement composée de kromignonitude. »

La plus ancienne vidéo de chats connue

Mais tout ceci ne nous dit rien sur l’origine de ce phénomène. Sur l’Acte Premier. Eh bien si les lolcats ont un ancêtre, c’est peut-être la fameuse vidéo The Boxing Cats, qui date de… 1894 ! Bien avant la naissance du réseau des réseaux, William Kennedy et Laurie Dickson tournaient un court-métrage muet mettant en scène deux chats ayant des gants de boxe aux pattes.

Il y a presque 130 ans, les équipes de Thomas Edison avaient en effet eu l’idée de mettre en scène des félins de façon un peu ridicule pour démontrer l’intérêt du cinématographe. Et c’est cette vidéo d’à peine plus de vingt secondes qui est la plus ancienne montrant des chats. En tout cas, la vidéo de chats la plus ancienne visible sur Internet aujourd’hui.