Lecture Zen Résumer l'article

Un objet rare dans Elden Ring Nightreign est en train d’animer la communauté, persuadée qu’il est lié à un puzzle bien plus grand qu’une simple ouverture de porte.

Pendant mes nombreuses parties sur Elden Ring Nightreign (près de 20 heures de jeu pour tuer tous les boss avec une bonne équipe), je n’ai pas le souvenir d’avoir ramassé un objet intitulé « Cord End » (« Fin de corde »), dont la description indique juste qu’il ouvre quelque chose, quelque part. Selon le créateur de contenu Hawkshaw, cet objet est quasi introuvable, avec un taux d’apparition de 0,035 %. Dans un article publié le 9 juin, Patricia Hernandez, journaliste pour Polygon, indique l’avoir obtenu une fois en… 60 heures de jeu.

À quoi sert la « Cord End » ? À ouvrir la porte d’une cave située près du château installé au centre de la carte de Limveld — une porte très, très bien cachée à en croire cette page Wiki dédiée à Elden Ring Nightreign. Tout ça pour récupérer trois copies d’un même objet : une brindille sacrificielle, qui permet de ne pas perdre ses runes ou un niveau quand on meurt. L’objet en question occupe un emplacement dans les talismans, signifiant qu’on ne peut en porter que deux à la fois. Il y en a trois pour une raison évidente : servir l’ensemble des membres d’une même expédition.

Elden Ring Nightreign cache-t-il un immense mystère ?

Les fans invétérés des productions FromSoftware ne sont pas dupes, et estiment que la corde pourrait être liée à un secret, voire un puzzle, bien plus grand. Ils s’appuient sur le fait que les brindilles sacrificielles peuvent être récupérées autrement, en plus de ne pas être d’une grande utilité. Perdre un niveau ou des runes dans Elden Ring Nightreign est certes pénible, mais il est possible de les regagner en se rendant sur le lieu de sa dépouille. En somme, la récompense paraît un peu trop décevante par rapport à la rareté immense de l’objet qui en donne l’accès.

Sur ce sujet Reddit publié le 8 juin, on découvre que des joueuses et des joueurs ont trouvé un possible lien entre la « Cord End » et deux phrases mystérieuses qui apparaissent dans le jeu. La première stipule de « décerner les branches à ceux qui sont dignes et sages » et la deuxième de « décerner les branches à ceux qui vagabondent et errent », ce qui sous-entend de donner les brindilles ainsi récupérées à trois classes spécifiques. Il s’agirait du Rôdeur, de l’Anachorète et la Duchesse — à qui pourraient s’adresser les deux phrases.

Elden Ring Nightreign // Source : Bandai Namco

« Pour résoudre cet easter egg, je pense qu’il faut un groupe spécifiquement composé de l’Anachorète, du Rôdeur et de la Duchesse, d’obtenir la Cord End et d’ouvrir la porte secrète. Ensuite, chacun devra s’équiper d’une brindille. Après ça, qui sait ? », indique le joueur répondant au pseudonyme Key_Connection258. Peut-être qu’il ne se passera rien, peut-être que cela produira un événement inouï dans Elden Ring Nightreign (avec une grosse récompense à la clé ?), peut-être que FromSoftware, studio maître de la narration cryptique, s’amuse simplement avec les fans.

L’éventuel puzzle pourrait être difficile à résoudre pour plusieurs raisons. Pensées pour trois, les parties d’Elden Ring Nightrein sont très rapides et laissent peu de place à l’exploration : l’objectif est de gagner un maximum de puissance dans un laps de temps réduit, afin de terrasser un boss redoutable. Autrement dit, on n’a pas vraiment l’opportunité de fouiller les décors dans les moindres recoins. À cela s’ajoute la rareté avec laquelle la corde apparaît : il faut avoir de la chance pour qu’elle atterrisse dans l’inventaire (il faut briser des caisses, disséminées un peu partout dans les environnements, notamment au sein des Églises qui permettent de récupérer une potion). Si, en plus, il faut réunir une équipe avec trois classes spécifiques…

Pour aller plus loin Guide Elden Ring Nightreign : les 6 choses à savoir pour triompher

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama