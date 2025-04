Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’offre de Canal+ réservée aux moins de 26 ans revient dans sa forme la plus simple. Rat+ est un abonnement consacré au cinéma et aux séries, à moins de 15 € par mois.

Si vous jonglez entre les services de streaming afin de réduire votre budget, Canal+ débarque avec une nouvelle proposition d’abonnement Rat+ qui pourrait vous contenter. En plus du large choix de contenu à visionner sur les chaînes cinéma, Canal+ ajoute Apple TV+ à son offre. Une bonne façon d’accéder à des centaines de films et séries récentes pour pas cher.

L’offre Rat + est réservée au moins de 26 ans, et comprend le bouquet Canal+ et l’ensemble de son contenu, ainsi qu’Apple TV+, au prix de 14,99 € par mois, au lieu de 24,99 € habituellement. L’offre est disponible jusqu’au 05 juin 2025.

Au jour du 26ᵉ anniversaire, sauf résiliation de votre part avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera reconduit chaque mois au tarif normal.

Il y a quoi dans cette offre RAT+ à moins de 15 € par mois ?

Rat+ est un abonnement proposé par Canal+, destiné aux personnes âgées de moins de 26 ans (jusqu’à la veille du 26ᵉ anniversaire), qui propose le la plateforme de SVOD d’Apple et plusieurs chaînes cinéma de Canal+. Vous retrouverez :

L’offre Canal+ de base

La chaîne live Canal+,

Les chaînes cinéma et séries Canal+ Box Office, Grand Écran et Canal+ Series,

Les chaînes thématiques Canal+ Docs et Canal+ Kids,

La chaîne Canal+ Sport 360

Ces chaînes proposent des contenus principalement dédiés au cinéma, aux séries internationales et aux créations originales de Canal+, avec de nouveaux films récents qui font régulièrement leur entrée dans le catalogue. Comme leur nom l’indique, les chaînes Documentaires et Jeunesses proposent des documentaires sur de nombreuses thématiques, ainsi que du contenu pour enfants. Enfin, la chaîne Sport diffuse des programmes consacrés au sport. L’accès à ces chaînes se fait par l’appli myCANAL comprise dans l’abonnement.

La plateforme de streaming AppleTV+

Apple TV+, le service de streaming d’Apple, est parvenue à se faire une place dans la cour des grands en quelques années seulement, fort de quelques séries remarquables. Vous retrouverez par exemple la série Severance, dont la saison 2 vient juste de se terminer, ou encore l’excellente série The Studio, une création originale Apple TV+ qui vous embarque dans les coulisses de Hollywood. En plus des séries, vous retrouverez de nombreux films et documentaires, sur un large choix de thématiques.



Les offres Rat+ en cours // Source : Canal+

Est-ce que cet abonnement de Canal+ vaut le coup ?

Moins de 15 € par mois, c’est un excellent prix pour profiter du catalogue de Canal+ et d’Apple TV+. Vous devrez bien sûr justifier de votre âge et fournir une pièce d’identité en cours de validité que vous devrez télécharger lors de votre souscription.

L’application de streaming myCanal, disponible sur PC, console de salon, box TV, Android et iOS, vous permet de visionner les chaînes et les services de SVOD depuis vos appareils. Vous devrez créer un compte pour Apple TV+, ou utiliser vos identifiants déjà existants.

Les points à retenir sur l’offre Rat+ de Canal+ :

Les chaînes cinéma de Canal+

Apple TV+

Moins de 15 € par mois

