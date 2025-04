Lecture Zen Résumer l'article

C’est l’un des mangas les plus cultes, en tout cas du genre cyberpunk. Déjà adapté à plusieurs reprises, Ghost in the Shell va revenir en 2026 dans une nouvelle série animée.

Le major Motoko Kusanagi reprend du service. L’héroïne du célèbre manga de Masamune Shirow, Ghost in the Shell, va en effet revenir dans une nouvelle série d’animation, dont la sortie est attendue en 2026. Un tout premier teaser, qui ne montre pas grand-chose, sinon une série de croquis préparatoires, a été mis en ligne le 12 avril.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Aux commandes du projet, le studio japonais Science Saru. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais que l’on retrouve derrière certaines adaptations emblématiques. Citons DanDaDan, manga de Yukinobu Tatsu, ou Devilman Crybaby, tiré de Devilman, de Gō Nagai, que l’on connait surtout pour avoir scénarisé le célèbre Goldorak.

Outre le monde de la télévision, Science Saru a également travaillé sur des films d’animation originaux. Le studio a en outre l’habitude de travailler sur des franchises de premier plan, à l’image de l’adaptation de Scott Pilgrim et de sa participation à la série d’anthologie Visions, qui revisite la franchise Star Wars indépendamment du canon.

À ce stade, les détails manquent sur ce Ghost in the Shell version 2026. En dehors de Motoko Kusanagi, l’une des cyborgs les plus renommées de la pop culture japonaise, le reste du casting est flou. Selon la place occupée par la série dans la chronologie de GitS, d’autres illustres personnages sont à espérer.

D’ailleurs, la succession de visuels sélectionnés pour ce teaser constitue peut-être des indices : on croise ainsi des dessins de Batou, le coéquipier de toujours de Motoko Kusanagi, et d’Aramaki, le patron de l’unité au sein de laquelle elle évolue. On croise même des dessins d’un robot Tachikoma, et sa forme si caractéristique.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un manga emblématique du cyberpunk

S’inscrivant dans le genre de la science-fiction, Ghost in the Shell présente un monte futuriste où la frontière entre l’humain et la machine est devenue poreuse. Des cyborgs côtoient des humains, dans un environnement très avancé technologiquement, avec des réseaux électroniques et informatiques absolument partout.

Elle est surtout appréciée pour son approche philosophique, sur la frontière entre matériel et spirituel, le sens de la vie ou encore la nature de l’esprit. Des problématiques qui traversent Makoto Kusanagi, compte tenu de ses caractéristiques, qui permettent d’explorer des thèmes sur la conscience ou l’intelligence artificielle.

L’adaptation, avec Scarlett Johansson. // Source : Ghost in the Shell

Malgré une œuvre finalement courte, d’à peine quelques tomes, Ghost in the Shell a laissé une marque importante dans le milieu du manga. Elle a aussi profondément irrigué l’imaginaire collectif à travers les thématiques abordées, en particulier le cyberpunk. Cela se remarque d’ailleurs à travers les adaptations régulières dont elle fait l’objet.

Depuis les années 90, Ghost in the Shell a été porté sur petit comme sur grand écran — le film d’animation de 1995 constituant d’ailleurs un chef-d’œuvre, avec une qualité de travail et une mise en scène qui demeurent toujours bluffantes vingt ans après. Le manga a même fait l’objet d’un film live, avec Scarlett Johansson dans le rôle principal.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama