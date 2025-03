Lecture Zen Résumer l'article

McDonald’s France propose une offre inédite dans son catalogue, depuis le 17 mars 2025 : trois mois de Ligue 1 offerts en cas d’achat d’un menu. Une opération sauvetage pour DAZN qui, malgré ses très nombreuses promotions, n’a pas réussi à convaincre les amateurs de foot à trois mois de la fin de la saison.

« C’est au-delà de nos prévisions », indique McDonald’s France au Parisien. L’entreprise fait référence au nombre de menus « Golden Ligue 1 McDonald’s » vendus dans son application depuis le 17 mars, date d’ouverture de l’improbable partenariat de McDo avec DAZN. Son menu Golden, avec un burger et un supplément, a multiplié ses ventes par trois.

Pour cause, DAZN a décidé d’offrir 120 000 abonnements de trois mois, qui fonctionneront jusqu’à la fin de la saison, aux 120 000 premiers acheteurs d’un menu. Une opération complètement improbable, alors que DAZN vendait autrefois son abonnement au tarif de 40 euros par mois (et propose un pass 3 mois à 35 euros aujourd’hui). Il est peu probable que l’entreprise gagne de l’argent avec ce deal, mais son objectif est sans doute de booster artificiellement son nombre d’abonnés et de redorer son blason.

J’ai essayé l’offre DAZN + McDo

Le deal entre McDonald’s, qui sponsorise la Ligue 1, et DAZN, qui la diffuse, est assez original. Le passe trois mois n’est pas disponible dans les restaurants, mais uniquement depuis l’application McDo+, qui permet de passer des commandes en livraison ou en click&collect (à emporter). Il n’y a même pas écrit spécifiquement que l’on aura droit à l’abonnement DAZN : il faut faire confiance à l’application.

Pour vérifier que la promotion fonctionnait vraiment, j’ai passé une commande McDo+ le 18 mars. Dans mon panier : un menu Golden Ligue 1 avec 9 nuggets végétariens et un supplément 4 nuggets, avec frites et thé glacé. Le prix : 12,95 euros, soit trois fois moins que le passe de saison DAZN. Il n’y avait aucune mention de l’offre football sur mon ticket de caisse, je suis juste allé en restaurant récupérer ma commande.

La commande depuis l’application McDo+. Il y avait une pub pour l’offre Ligue 1, mais pas de mention dans la commande. // Source : Captures Numerama

J’ai passé ma commande le mardi à 12h30, et j’ai reçu un mail de McDonald’s le mercredi à 10h17. L’objet : « Récupérez votre Pass DAZN ! ». Le système automatisé mis en place par l’entreprise semble bien fonctionner : McDonald’s récupère le mail du compte McDo+ et envoie un code le lendemain à toutes les personnes qui ont pris un menu Ligue 1 du lundi au jeudi (l’opération ne marche pas durant le week-end, pour des raisons mystérieuses). A priori, le quota de 120 000 commandes n’a pas encore été atteint (et je ne serais pas surpris de voir DAZN prolonger l’opération, afin d’avoir vraiment beaucoup d’abonnés à la fin de la saison).

Le mail envoyé par McDo aux participants de son offre DAZN. // Source : Numerama

Ensuite, je me suis rendu sur le site de DAZN, où j’ai inséré mon code. À mon grande surprise : le service de streaming ne m’a pas demandé ma carte de crédit. Il indique que je dispose d’un abonnement Unlimited à 39,99 euros par mois gratuitement pendant trois mois, qu’il se reconduira automatiquement à la fin de la période d’essai, mais ne me demande pas de payer. Le deal est assez inespéré : un menu à 12,95 euros m’offre l’équivalent de 119,97 euros d’abonnement.

L’ajout du code sur DAZN. // Source : Capture Numerama

Que se passera-t-il dans trois mois ? J’imagine que DAZN tentera de convaincre ses abonnés gratuits de rester avec une promotion exclusive, avec pour espoir qu’une bonne partie d’entre eux, séduits par le confort du streaming légal, se laisse séduire.

Pourquoi offrir 120 000 abonnements gratuitement ? En plus d’être le partenaire de la Ligue 1, McDonald’s verse sûrement un peu d’argent à DAZN, afin de le soutenir. L’entreprise espère sans doute que cette opération promotionnelle lui fera gagner de vrais abonnés la saison prochaine, tout en lui permettant de revendiquer un nombre d’abonnés supérieur aux 500 000 régulièrement mentionnés dans la presse. L’opération McDo ne va certainement pas sauver DAZN, mais lui permet au moins d’être un peu plus regardé.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama