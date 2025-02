Lecture Zen Résumer l'article

Un premier teaser vidéo a été publié pour Shrek 5, et la direction artistique ne fait pas l’unanimité.

Shrek 5 officie sans aucun doute parmi les films les plus attendus à venir, tant la saga revêt une certaine importance générationnelle. La première bande-annonce a été diffusée le 27 février 2025. Si celle-ci n’est pas exempte d’émotions liées aux retrouvailles avec ces personnages, elle ne fait pas l’unanimité pour une raison simple : le design.

Les internautes l’ont remarqué : Shrek est différent. « C’est moi ou Shrek ressemble pas à Shrek ? » s’interroge une publication vue plus d’un million de fois. « Pourquoi Shrek a-t-il l’air si… lisse ? Je ne sais pas, ça n’a pas l’air normal », remarquent les utilisateurs de Reddit.

La direction artistique de Shrek a changé

Ce n’est pas qu’une simple impression, le personnage est en effet très différent. Et on peut comprendre que cela surprenne, il s’agit bien de la toute première fois dans l’histoire de la saga que l’esthétique de Shrek est modifiée :

De Shrek 1 à Shrek 5. // Source : DreamWorks

Il en va de même pour Fiona, selon des critères similaires.

Il est évident que, depuis Shrek 1, sorti en 2001, les technologies d’animation ont énormément changé. Ainsi, ce redesign ajoute un peu plus de photoréalisme aux textures, notamment. Mais les choix artistiques derrière ne sont pas qu’amélioratifs, ils changent aussi la direction artistique, se rapprochant un peu plus d’un Disney ou Pixar contemporain ; et c’est là que les fans sont plus dubitatifs. Dreamworks n’a pas prodigué les mêmes changements à Kung-Fun Panda 4, sorti en 2024, qui restait dans la continuité esthétique des autres films, tout en modernisant l’animation.

Pour une saga d’animation aussi installée, il n’est pas étonnant qu’un changement bouscule les fans de la première heure. Il ne faut toutefois pas que cela mette de côté le travail du studio derrière ce film : l’animation de Shrek 5, bien que différente, est très réussie à l’échelle d’un simple teaser de quelques secondes, avec des détails tout à fait soignés. D’autant que nos protagonistes semblent fidèles à eux-mêmes quant à leurs personnalités. De quoi garder confiance en ce film.

Date, casting…. ce qu’on sait de Shrek 5

Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz sont de retour au casting pour Shrek, l’Âne et Fiona. Shrek 5 ouvrira cependant une nouvelle ère en introduisant Felicia, la fille de Shrek et Fiona, qui sera doublée en VO par Zendaya.

Le long-métrage est réalisé par Walt Dohrn, qui a déjà travaillé à l’écriture de dialogues pour Shrek 2 et Shrek : le troisième. En revanche, on ne sait absolument rien du scénario pour l’instant.

Quant à la date de sortie de Shrek 5, il s’agit pour l’instant surtout d’une fenêtre de tir : Noël 2026.

