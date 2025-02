Lecture Zen Résumer l'article

Objet de toutes les spéculations depuis bientôt vingt ans, Half-Life 3 serait pourtant cette fois dans la toute dernière ligne droite de son développement. Des découvertes récentes dans le code source d’un autre jeu du studio Valve mentionnent un projet « HLX ». Et plusieurs indices vont dans le sens d’un chantier qui serait aujourd’hui presque achevé.

C’est sans aucun doute l’arlésienne la plus connue du jeu vidéo. Depuis des années, pour ne pas dire des décennies, Half-Life 3 fait tourner en bourrique tous les fans de la saga qui rêvent de connaître la suite des aventures de Gordon Freeman. Après tout, le célèbre physicien théoricien suggère à la fin des derniers épisodes que sa tâche n’est pas achevée.

Depuis Half-Life 2: Episode Two sorti en 2007, les rumeurs concernant une suite ont noirci bien des lignes dans la presse spécialisée, sur des sites comme des magazines. Encore récemment, des indices ont été repérés, y compris sur le profil d’une actrice en 2024. D’aucuns ont même cru que le jeu serait officialisé à la cérémonie des Game Awards.

Rebelote en ce début d’année 2025, cette fois avec des éléments mis en avant par Tyler McVicker, un « dataminer » qui s’intéresse de très près aux projets de Valve, le studio derrière la franchise Half-Life. L’intéressé a publié le 26 février une vidéo dans laquelle il avance que « les dernières étapes de la production sont arrivées » pour Half-Life 3.

Comme tout bon dataminer qui se respecte, Tyler McVicker a donc fouillé dans le code source d’une récente mise à jour du jeu Dota 2 — une autre création du studio Valve — et a repéré des noms dans les variables et les chaînes de caractères qui, selon lui, sont autant d’éléments qui vont dans le sens d’un Half-Life 3.

Par exemple, relève l’intéressé, un fichier appelé AI_baseNPC.fgd a été vu et il n’apparait pas être utilisé activement par Dota 2. Or, en son sein figurent des références indirectes à Half-Life, comme « sang extraterrestre » et « machines ». Un document partagé en ligne regroupe toutes les trouvailles suspicieuses dans la mise à jour 2.19.25 de Dota 2.

Des réglages suggérant une fin imminente de développement

Mais au-delà de ces premiers constats, Tyler McVicker a surtout observé des tournures qui suggèrent, selon lui, que le développement de Half-Life 3 (qui est aussi appelé Half-Life 2: Épisode Trois, puisqu’il pourrait aussi être dans le prolongement de l’Épisode Deux sorti en 2007) est dans une phase finale, compte tenu des observations relevées.

Par exemple, une nouvelle variable appelée « hlx_fsr3_min_reactiveness » a été aperçue. L’analyse de Tyler McVicker est qu’il s’agit d’un paramètre lié à la technologie FidelityFX Super Resolution du fabricant de cartes graphiques AMD. Cette technologie est actuellement en version 3.1, d’où le FSR3 dans le nom de la variable.

Or, il n’est pas pertinent de mobiliser le FSR trop tôt dans le développement d’un jeu. Le FSR est une technologie d’upscaling (mise à l’échelle) et de génération d’images visant à améliorer les performances des jeux. On s’en sert pour accroitre fortement le nombre d’images par seconde, tout en gardant une haute qualité visuelle.

Qui est-ce qui est dans une armure et qui attend ? Gordon Freeman.

Pour Tyler McVicker, l’emploi du FSR a plus de sens quand on arrive au stade des finitions et du polissage d’un jeu, lorsque son développement entre dans une phase finale. « Ces systèmes de post-traitement de l’IA ne sont pas censés être utilisés pour le développement », considère-t-il, cité par Ars Technica. D’autres exemples sont donnés.

Quant aux caractères HLX dans la variable, difficile ne voir autre chose qu’un acronyme suggérant un jeu Half-Life secret (Half-Life X). D’autant que, à la fin 2024, des bruits de couloir ont émergé concernant une phase interne de découverte d’un jeu vidéo pour les amis et la famille du personnel du studio. Si ce playtest a eu lieu, il n’a pu l’être que sur un projet déjà bien avancé.

Avec tout ça, Tyler McVicker avance que ces trouvailles sont « peut-être ce qui nous rapproche le plus du dévoilement du prochain grand jeu Half-Life ». On a envie d’y croire. Après tout, après Half-Life 2: Épisode Deux en 2007, Valve avait bien lancé un jeu dérivé, Half-Life: Alyx, en 2020. Signe que le studio s’intéresse malgré tout toujours à la franchise.

