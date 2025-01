Lecture Zen Résumer l'article

Le dernier long-métrage de Jacques Audiard récolte une pluie de récompenses, depuis son couronnement au Festival de Cannes, avec le Prix du jury et le Prix d’interprétation féminine collectif. Mais ces dernières semaines, Emilia Pérez se trouve au cœur de nombreuses polémiques. On vous résume la situation autour de ce film, nommé aux Oscars et aux César 2025, en 4 dates clés.

Treize nominations aux Oscars, qui se tiendront le 2 mars 2025, douze nominations aux César, qui auront lieu le 28 février, et quatre prix récoltés aux Golden Globes, début janvier : Emilia Pérez n’en finit plus d’être récompensé, partout où le film passe. Il faut dire que le dernier long-métrage de Jacques Audiard (Un prophète) a fait sensation dès sa présentation au Festival de Cannes, en mai 2024.

Le public et la critique y découvraient alors une comédie musicale tournée en anglais et en espagnol, décrivant le parcours d’un chef de cartel mexicain, qui souhaite entamer une transition de genre avec l’aide d’une avocate. L’actrice trans Karla Sofía Gascón, Selena Gomez (Only Murders in the Building) et Zoe Saldaña (Avatar) forment le trio de tête d’Emilia Pérez, qui semblait promis à un avenir radieux. Mais depuis plusieurs mois, le long-métrage est vivement critiqué par des personnes trans, mais surtout par le public mexicain. On vous résume les polémiques qui entourent la réalisation de Jacques Audiard, en 4 dates clés.

Novembre 2024 : Emilia Pérez se prend les pieds dans le tapis sur Netflix

Après avoir été encensé par les critiques et le public européen lors de sa projection au Festival de Cannes, en mai dernier, Emilia Pérez a finalement réuni plus d’un million de spectateurs dans les salles françaises, à la fin de l’été 2024. Quelques mois plus tard, le 13 novembre 2024, le film débarque sur Netflix, aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, et les critiques ne se font pas attendre, comme le détaille Télérama dans un article dédié.

Les internautes allument alors le film, reprenant des extraits considérés comme risibles, dans lesquels l’avocate jouée par Zoe Saldaña découvre, en chanson, le processus de changement de genre, d’un point de vue médical.

On reproche également à Emilia Pérez de mettre en scène une vision problématique des vécus des personnes trans. L’association GLAAD, véritable référence concernant la représentation de la communauté LGBTQIA+ à l’écran, a d’ailleurs partagé une longue compilation de critiques de personnes concernées, dès le 15 novembre, estimant que le film incarnait un retour en arrière sur le sujet.

En France, des voix similaires s’élèvent à propos d’Emilia Pérez. Dans une enquête publiée le 29 janvier, France Info a ainsi pu recueillir les témoignages de plusieurs personnes trans et d’associations spécialisées, qui regrettent le postulat de départ transphobe du film ainsi que sa représentation caricaturale du processus de transition.

23 janvier 2025 : Emilia Pérez sort dans les salles mexicaines

Dès la promotion du film dans les médias, Jacques Audiard n’hésite pas à jouer la carte de l’honnêteté : il ne connaît rien au Mexique et n’a fait aucune recherche sur le sujet, alors même qu’Emilia Pérez est censé se dérouler en grande partie là-bas. Un manque d’intérêt qui avait déjà largement refroidi les principaux concernés, inquiets de découvrir un long-métrage sur leur culture et leur pays, sans jamais avoir été impliqués dans sa production.

Emilia Pérez a ainsi été tourné en grande partie dans des studios à Paris, et non pas au Mexique. Le casting est aussi pointé du doigt, puisqu’aucune tête d’affiche n’en est originaire, à l’exception de Selena Gomez, qui possède des ascendants mexicains du côté de son père, et d’Adriana Paz.

Le 23 janvier 2025, Emilia Pérez sort enfin au cinéma, au Mexique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’accueil est glacial. Deux tendances dominent alors : les salles entièrement vides pour les séances du film ou les spectateurs qui sortent en plein milieu, demandant à être remboursés. Le Huffington Post raconte ainsi qu’une chaîne de cinémas, Cinépolis, avait attribué au film un label spécial de recommandation : la Garantie Cinépolis.

Des cinéphiles ont alors découvert que s’ils sortaient de la salle dans les 30 premières minutes, ils pouvaient réclamer un remboursement de leur billet. Le géant du cinéma a donc fait face à une vague de demandes et Proféco, le parquet fédéral de la consommation au Mexique, a même dû réagir pour que Cinépolis puisse préciser les conditions de cette garantie.

Les spectateurs mexicains reprochent à Emilia Pérez de mettre en scène de nombreux clichés sur le pays, comme le détaille Le Monde, comme des paroles de chansons autour de l’odeur « de guacamole » de l’un des personnages mexicains. Surtout, le film est accusé de glorifier le narcotrafic, alors même que plusieurs milliers de morts sont à déplorer, chaque année, au Mexique. Le film se conclut en effet sur la mort du personnage d’Emilia Pérez, désormais considérée comme une sainte par les habitants, malgré son passé de criminelle.

Sur TikTok, des internautes mexicains comme Jezzini se sont même adressés directement à la France, en français, pour exprimer leur colère face à Emilia Pérez : « Jacques Audiard prend notre culture, il prend une problématique, même pas une problématique, une douleur de notre société, et il en fait un spectacle juste parce qu’il veut gagner un Oscar. »

L’acteur mexicain Mauricio Martínez a également pris la parole sur ses réseaux sociaux, le 6 janvier, pour donner son avis sur la polémique : « Lorsque des mexicains vous disent qu’un film qui se passe à Mexico, réalisé par un cinéaste qui n’a jamais mis les pieds à Mexico et qui a déclaré publiquement qu’il n’avait pas eu besoin de faire de recherches pour le tournage, met en scène un Mexico plein de stéréotypes, avec une ignorance et un manque de respect, tout en profitant de l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, à savoir les disparitions de masse au Mexique, peut-être, juste peut-être, que vous pouvez croire les Mexicains. »

Jacques Audiard, lui, nie toute appropriation culturelle. Dans une interview accordée à la branche mexicaine de CNN, le 15 janvier, il s’est ainsi dit prêt à s’excuser si des éléments d’Emilia Pérez ont pu choquer. Il estime tout de même que son film met en scène des thèmes suffisamment universels pour être mis en lumière, et défend l’aspect avant tout fictionnel de sa comédie musicale.

23 janvier 2025 : Le film est nommé à 13 reprises aux Oscars

Le 23 janvier 2025, l’académie des Oscars a dévoilé la liste des films nommés pour l’édition 2025. Parmi eux, se trouve évidemment Emilia Pérez, qui s’offre même le luxe de battre un record avec 13 nominations. Le long-métrage devient ainsi la production non-anglophone ayant récolté le plus de mentions aux Oscars, à ce jour. Karla Sofía Gascón, elle, devient la première actrice trans à être nommée dans la catégorie de la meilleure actrice.

Face à cette pluie de nominations, notamment pour les meilleures chansons originales, les internautes n’ont pas tardé à réagir, estimant par exemple que les musiques « sonnent comme si elles avaient été traduites par Google, par quelqu’un qui n’a jamais entendu une seule chanson latino de sa vie ». La bande-originale a en effet été composée par deux français, la chanteuse Camille et le musicien Clément Ducol. Les membres de l’académie vont désormais voter et le sort d’Emilia Pérez sera connu le 2 mars, lors de l’annonce des résultats.

Le 29 janvier, c’est au tour des César d’annoncer leur liste de nommés. Sans surprise, Emilia Pérez s’y taille une place de choix, avec 12 nominations, face à des poids lourds comme l’épopée historique Le Comte de Monte Cristo (14 nominations). Pour savoir si la comédie musicale de Jacques Audiard rimera à nouveau avec triomphe, il faudra attendre le 28 février, date de la cérémonie.

25 janvier 2025 : Le court-métrage Johanne Sacrebleu cartonne sur Youtube

La France a eu l’audace de produire Emilia Pérez ? Alors, le Mexique va répliquer. Le 25 janvier 2025, le court-métrage Johanne Sacrebleu, une comédie musicale en « hommage » au film de Jacques Audiard, est ainsi mis en ligne sur YouTube par la réalisatrice trans mexicaine Camila D. Aurora.

Quelques jours plus tard, la vidéo humoristique, qui parodie la France en utilisant de nombreux stéréotypes bien connus comme la moustache, Ratatouille, ou le fameux accent, cumule déjà plus d’un million de vues. On y découvre l’histoire d’amour entre deux personnes trans : l’héritière du plus gros producteur de baguettes en France et celui d’une dynastie spécialisée dans les croissants.

Les comédiens incarnent le court-métrage dans un mélange entre l’espagnol et un français approximatif, en référence à la performance de Selena Gomez dans Emilia Pérez, qui a été critiquée pour son accent espagnol, jugé peu crédible par les locaux.

Johanne Sacrebleu est ainsi un film sur la France, réalisé sans français, tout comme la comédie musicale de Jacques Audiard est un film sur le Mexique, réalisé sans mexicains. La boucle est bouclée.

