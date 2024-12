Lecture Zen Résumer l'article

La saga vidéoludique va continuer à étendre son univers grâce au savoir-faire du studio Aardman, connu pour son travail sur Chicken Run ou Wallace et Gromit, notamment. Pokémon va donc avoir le droit à une nouvelle adaptation, plutôt secrète pour le moment.

Et si les créatures de Pokémon rencontraient les poulets de Chicken Run ? Voilà le rêve un peu fou qui pourrait devenir réalité avec un projet entouré de mystères, réunissant la saga vidéoludique de Nintendo et le studio Aardman, spécialisé dans l’animation en stop-motion, grâce à la pâte à modeler, et qui existe depuis déjà plus de cinquante ans.

Chicken Run va-t-il rencontrer Pokémon ? // Source : Aardman / Netflix

Un « projet spécial » pour Pokémon et Aardman

C’est par le biais d’une vidéo un brin cryptique que l’annonce a été mise en ligne. Dans un post publié le 11 décembre sur X (ex-Twitter), le studio Aardman (Chicken Run, Wallace et Gromit, Shaun le Mouton) a ainsi révélé sa future collaboration avec Pokémon, par une simple animation représentant deux boules de pâte rouge et blanche qui se rassemblent pour former une Pokéball.

Pour le moment, aucun détail n’a été révélé sur cette création mystère. On sait seulement qu’il s’agit d’un « projet spécial », sans que les contours ne soient bien définis à l’heure actuelle. S’agira-t-il d’un long-métrage, d’une série ou d’une tout autre production ? Dans une citation reprise par le média américain Variety, Aardman promet en tout cas d’apporter son « style narratif unique à l’univers de Pokémon dans de toutes nouvelles aventures ».

Pokémon x Aardman

Coming in 2027! pic.twitter.com/v36y729GSp — Aardman (@aardman) December 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Taito Okiura, le représentant marketing et média de Pokémon, de son côté, a décrit ce partenariat comme un « rêve » pour la marque : « Aardman sont des maîtres dans leur domaine et nous avons été impressionnés par leur talent et leur créativité. Notre projet commun va vraiment gâter nos fans de Pokémon à travers le monde ! »

Mais pour découvrir Pikachu sous forme de pâte à modeler, il faudra cependant s’armer de patience : cette fameuse production ne devrait être dévoilée qu’en 2027. Variety précise également que cette collaboration devrait a priori voir le jour sur Netflix, puisque Pokémon comme Aardman ont signé des contrats avec la plateforme de streaming.

Une première série en stop-motion dans l’univers du jeu vidéo, nommée La Réceptionniste Pokémon, avait d’ailleurs déjà été mise en ligne sur Netflix en 2023. Aardman, de son côté, a plutôt l’habitude de travailler sur des personnages créés spécialement par leurs soins, malgré quelques participations à des franchises comme pour la saison 2 de Star Wars : Visions.

