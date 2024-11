Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de GSC Game World ont transformé un artwork du premier Stalker en un lieu à visiter dans Stalker 2. Un clin d’œil remarqué par beaucoup de joueuses et de joueurs.

Véritable miracle, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl risque d’occuper les férus de survie hardcore, au sein d’environnements moroses et nihilistes, pendant des heures et des heures. Mais on aurait presque tendance à oublier qu’il s’agit d’une suite, certes d’un jeu paru en 2007, il y a presque une éternité. GCS Game World n’a d’ailleurs pas manqué de lui rendre un petit hommage, repéré par Polygon dans un article publié le 25 novembre.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les développeurs se sont creusés les méninges pour pondre ce petit clin d’œil au premier Stalker. Concrètement, ils ont transformé un artwork iconique, qui a fait le tour des réseaux sociaux et des forums pendant des années, en un lieu à visiter. En clair, une simple image en 2D est devenue un environnement en 3D dans S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

L’image de Stalker La reproduction dans Stalker 2

L’astucieux clin d’œil de GSC Game World au premier Stalker

La similitude entre les captures d’écran partagées sur Reddit et l’outil promotionnel d’origine ne laisse place à aucun doute : GCS Game World s’est amusé à le reproduire avec les technologies d’aujourd’hui. L’image montrait une porte en bois avec un homme devant. Tous les détails distinctifs sont là : le masque accroché, le tableau religieux au sommet, le nid d’oiseaux, les chaînes qui pendent, le panneau indiquant les radiations… L’ambiance qui s’en dégage n’est pas devenue plus accueillante, malgré le poids des années.

Il n’y a pas besoin de s’aventurer très loin dans S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl pour visiter ce décor iconique — même si on peut le louper en suivant les objectifs sans se poser de question. Il se situe près de Zalissya, le premier lieu de vie du jeu. Ce camp, qui est considéré comme « l’endroit idéal pour acheter de l’arme et de l’équipement » et « le point de départ des nouveaux qui s’aventurent plus profondément dans la Zone » se trouve dans la première région du jeu (la Zone inférieure). On vous conseille toutefois de ne pas franchir la porte.

Cette capture vous aidera à mieux situer l’endroit clé :

Lieu où se trouve l’hommage à Stalker // Source : Capture Xbox

Il n’est pas interdit d’imaginer que GSC Game World a intégré d’autres easter eggs à son nouveau jeu. On compte sur les fans pour les dénicher dans les semaines et mois à venir, puisque S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est pensé pour durer dans le temps. Ainsi, il recevra de multiples mises à jour, notamment pour corriger ses nombreux bugs.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+