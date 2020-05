Taco, chat, bouc, cheese, pizza. Vous arrivez à retenir ces cinq mots ? Bravo, vous savez jouer.

Taco, chat, bouc, cheese, pizza. Ces mots forment le nom de notre jeu de la semaine, mais sont aussi les seuls que vous entendrez pendant vos parties. En plus des gros fous rires et des bruits des mains frappant la table.

Le principe ? Simple comme bonjour. Chaque joueur reçoit une dizaine de cartes. À son tour, il énonce un mot, dans l’ordre. Le premier dit « Taco », le suivant « Chat », le troisième « Bouc », et ainsi de suite. Arrivé à « Pizza », on recommence, « Taco », « Chat », « Bouc », « Cheese », « Pizza » en boucle.

Dans le même temps, il pose la première carte de sa pile au centre de la table. Si le dessin de la carte correspond au mot annoncé, tout le monde tape le plus vite possible sur le tas. Le plus lent les ramasse toutes. Puis on recommence : « Taco », « Chat », « Bouc », etc. Le premier à se débarrasser de toutes ses cartes gagne la partie.

Et c’est tout ? Oui. Mais c’est complètement idiot ? Oui.

En réalité, il y a quelques règles supplémentaires. Si un joueur hésite, se trompe, ou casse le rythme, il ramasse toutes les cartes. Et surtout, trois cartes spéciales viennent pimenter les parties, en imposant, une fois posées, d’effectuer un mouvement spécial puis de taper le plus vite possible. Se frapper la poitrine pour le gorille, frapper sur la table à deux mains pour la marmotte, et former une corne avec ses mains au-dessus de sa tête pour le narval.

Voilà, vous savez jouer. Vous connaissez toutes les règles de Taco Chat Bouc Cheese Pizza. Oui oui, toutes.

Pourquoi c’est bien

On conçoit aisément que vous aurez du mal à nous croire, mais Taco Chat Bouc Cheese Pizza est une petite perle ludique. Faites-nous confiance.

Évidemment, il n’a rien de révolutionnaire. Et si vous êtes réfractaire aux jeux d’ambiance, déjantés et idiots, ou que vous cherchez stratégie et réflexion, passez vite votre chemin. Cette toute petite boite ne propose que du fun. Pur. Et des réflexes. Beaucoup. Quelques mains écrasées aussi.

Une petite perle ludique

Dans le même format, du même éditeur, le jeu rappelle Kikafé. Mais en plus nerveux encore, puisque presque sans aucun temps mort ne vient casser le rythme effréné des parties.

Les illustrations, simplistes et kawaii à souhait, aux couleurs pastels, collent parfaitement à l’ambiance. Leur aspect enfantin est très plaisant.

Une petite boite, un petit prix, des règles comprises en moins de deux minutes, des parties qui en durent une dizaine, de grosses marrades et du fun. Taco Chat Bouc Cheese Pizza est le candidat parfait pour mettre l’ambiance en famille ou entre amis. Et pour sortir un peu de la morosité ambiante.

Seul bémol, une période pandémique n’est pas idéale pour ce type de jeux, aux tablées pleines et aux contacts physiques nombreux. Mais cela fait deux mois que nous rongeons notre frein de vous le présenter. Alors jouez masqués et lavez-vous bien les mains après votre partie.

Taco Chat Bouc Cheese Pizza est un jeu de Dave Campbell

Édité par Blue Orange

Pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 10 minutes

Au prix de 8,95 € chez Philibert

Crédit photo de la une : Blue Orange