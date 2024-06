Lecture Zen Résumer l'article

L’excellent Forza Horizon 4, paru en 2018, va être retiré de la vente à la fin de l’année 2024. On vous recommande de ne pas passer à côté si vous avez un PC ou une Xbox.

Dans un communiqué publié le 25 juin, Playground Games a partagé une bien mauvaise nouvelle : à partir du 15 décembre 2024, on ne pourra plus acheter Forza Horizon 4 sur Steam ou sur le Xbox Store. Il disparaîtra aussi du Xbox Game Pass. Ce n’est pas la volonté du studio, mais la conséquence de l’expiration de droits et de licences sur certains contenus qui n’appartiennent pas à Microsoft.

Il arrive finalement la même chose à Forza Horizon 4 qu’à Forza Motorsport 7 en 2021. À l’époque, Turn 10 Studios expliquait : « Les jeux Forza ne peuvent plus être commercialisés après plusieurs années en raison de l’expiration des licences tierces que nous utilisons pour les voitures, les circuits et les autres éléments basés sur le monde réel. »

Oui, ça coûte cher d’avoir des Ferrari, des Porsche et des Lamborghini parfaitement modélisées dans son jeu de voitures.

Ne passez pas à côté de Forza Horizon 4

En attendant la date fatidique du 15 décembre, Playground Games et Microsoft travaillent sur des initiatives pour permettre à tout un chacun de récupérer une copie de Forza Horizon 4 à peu de frais. Ainsi, des promotions sont organisées (il est 13,99 € sur Steam, avec une réduction de 80 %), tandis que les abonnés du Xbox Game Pass vont recevoir un code pour récupérer la version complète (s’ils ont dépensé de l’argent dans le jeu).

Rassurez-vous, l’indisponibilité commerciale ne veut pas dire que Forza Horizon 4 ne sera plus du tout jouable.

Playground Games indique à ce sujet : « Les joueurs qui possèdent déjà le jeu et ses contenus pourront le télécharger et y jouer normalement, ce qui inclut les fonctionnalités en ligne ; les copies physiques du jeu achetées après cette date permettront aussi de jouer normalement et d’accéder aux modes en ligne. » En revanche, les développeurs ne proposeront plus aucun événement majeur à compter du 22 août

Il serait vraiment dommage de passer à côté de Forza Horizon 4. D’une beauté incroyable encore aujourd’hui, le jeu de course mise sur un gameplay accessible pour plaire à un maximum de monde. Vous êtes nul quand il faut prendre des virages à pleine vitesse ? Ce n’est pas très grave : plusieurs assistances permettent de sillonner les environnements inspirés de la Grande-Bretagne sans se prendre la tête et d’admirer les jolis décors.

À cela s’ajoutent un immense casting de bolides et une liberté totale. Forza Horizon 4 mise sur un monde ouvert, avec plein de tâches à accomplir (des courses, mais pas seulement). Enfin, le titre ajoute la contrainte des saisons : l’été, l’automne, l’hiver et le printemps pimentent les parties en modifiant l’ambiance visuelle et les sensations de conduite.

