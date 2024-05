Lecture Zen Résumer l'article

Le patron du studio Arrowhead Games a dévoilé les origines du nom Helldivers 2, qui lui tenait à cœur. Il contracte deux expressions, en plus d’être une référence à la Seconde Guerre mondiale.

Avec déjà 12 millions de ventes réalisées sur PlayStation 5 et PC, Helldivers 2 est l’un des plus gros succès de 2024. Il est parti pour durer, si les développeurs continuent d’alimenter ce conflit global animé par un « maître de jeu » (qui sera peut-être remplacé un jour par une IA). Arrowhead Games est en outre remarquable dans sa communication. Johan Pilestedt, son CEO, est par exemple prêt à partager quelques secrets, comme l’origine du nom « Helldivers ».

L’intéressé a dévoilé quelques coulisses de la création d’Helldivers 2 dans un billet publié sur le PlayStation Blog le 16 mai. On y découvre d’où vient ce nom qui évoque littéralement une plongée en enfer (« dive into hell »). « Sur le plan émotionnel, on voulait que le nom du jeu évoque le sentiment de se retrouver face à des défis insurmontables et à une mort quasi certaine », confie-t-il.

Helldivers 2. // Source : Arrowhead

D’où vient le nom Helldivers ?

Le nom « Helldivers » est en réalité la contraction de deux expressions : « war is hell » (« la guerre, c’est l’enfer ») et « diving into war » (« plongée dans la guerre »). Visiblement, « Wardivers » aurait moins bien sonné que « Helldivers ». « On voulait aussi d’un nom qui fasse directement référence à ce que les joueurs feront en jeu », explique-t-il. Une partie d’Helldivers 2 suffit à comprendre ce qu’il entend par là : sur certaines planètes, le conflit peut vite devenir spectaculaire — surtout face aux terribles automatons.

« Helldivers » cache aussi une référence plus obscure à la Seconde Guerre mondiale, en l’occurrence à un avion militaire de l’US Navy, surnommé « The Beast » (Curtiss SB2C Helldiver, de sa vraie appellation). Il faisait partie de la catégorie des bombardiers en piqué. Après un vol inaugural en 1940, il fut envoyé en mission pour la première fois en 1943, dans l’océan Pacifique, afin de combattre les forces japonaises.

« Le nom rendait si bien qu’il n’a jamais changé depuis nos premières réflexions jusqu’au résultat final », conclut Johan Pilestedt, visiblement fier de son brainstorming. Il rêve de « révolutionner l’industrie » grâce à « des jeux en coop dans un esprit purement fantaisiste ». L’air de rien, Helldivers 2 est en train de se forger une belle réputation depuis son lancement en février, et la manière dont le contenu évolue est une leçon pour les autres.

