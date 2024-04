Lecture Zen Résumer l'article

On vous missionne pour cartographier une île totalement inconnue. Vous conformerez-vous à la réalité du terrain ou aux besoins de votre commanditaire ? C’est toute la subtilité de Maps of Misterra, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Maps of Misterra ?

Misterra, une île totalement inconnue, vient d’être découverte. Les esprits scientifiques les plus entreprenants montent des expéditions pour cartographier cette nouvelle terre. Saurez-vous rester fidèle à la réalité du terrain ou serez-vous plutôt enclin à aller dans le sens des hypothèses de votre commanditaire ?

Accessible à partir de 10 ans, pour 1 à 4 joueurs et des parties d’environ 45 minutes, c’est un jeu de placement de tuiles et de majorité qui demande une petite gymnastique mentale pour bien l’appréhender. Et c’est aussi ce qui fait son originalité.

Édité par Sit Down, Maps of Misterra est un jeu de Mathieu Bossu, Thomas Cariate et Timothée Decroix, illustré par Stanislas Puech, et commercialisé au prix de 33,95 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

L’île venant d’être découverte, le plateau central qui la représente, découpé en cases, est quasiment vierge en début de partie. C’est à vous, les cartographes, de déterminer les terrains qui la recouvrent au cours de vos expéditions.

Une partie à deux. // Source : Sit Down

À cet effet, chaque joueur dispose d’un plateau parchemin, reprenant la même configuration que le plateau central, et d’un pion à sa couleur qui parcourt l’île.

À son tour, on effectue trois actions. On commence par déplacer son personnage d’une case, si on le souhaite, pour avancer dans l’exploration des lieux. En début de partie, tout le monde arrive obligatoirement sur l’île par le même côté, la plage.

On choisit ensuite une carte croquis parmi les cinq proposées. Ces croquis représentent deux types de terrain (steppe, jungle, lagune ou montagne), un peu comme des dominos.

Puis, on place ce croquis sur notre parchemin personnel, selon où se trouve notre pion. En parallèle, on place des tuiles du même type sur le plateau central, sur l’île.

Ces tuiles ont deux faces : d’un côté, le terrain « normal » (jungle, montagne, etc.), et de l’autre le même terrain, mais avec de la brume.

En effet, la première fois qu’un joueur cartographie une case, ce n’est qu’une hypothèse. Il faut que la même case soit cartographiée une seconde fois, avec le même type de terrain, par n’importe qui, pour que la zone soit confirmée. On retourne alors la tuile du côté brumeux sur son côté normal.

Une même zone peut ainsi passer d’un type de terrain à un autre, plusieurs fois dans la partie, tant qu’il n’y a pas eu de confirmation.

Source : Sit Down

On ne choisit pas les croquis au hasard. En début de partie, chaque joueur reçoit deux cartes d’objectifs. Elles représentent ce que votre commanditaire aimerait trouver sur l’île. À vous de vous débrouiller pour que la « réalité » de l’île reflète au mieux les désidératas de votre mission, pour marquer un maximum de points en fin de partie. Évidemment, les objectifs des uns sont généralement en opposition avec ceux des autres.

Les joueurs jouent ainsi à tour de rôle, jusqu’à ce que l’île soit complètement cartographiée. On marque alors des points selon nos objectifs, mais également si notre parchemin correspond à la réalité de l’île : plus on a de cases en commun, plus on marque de points.

S’ajoutent à cela quelques règles supplémentaires, notamment des pouvoirs selon le type de terrain sur lequel se trouve votre personnage. La montagne vous permet de voir plus loin, et donc de cartographier le terrain d’une case de plus. La forêt dense vous empêche de cartographier. Etc.

Pourquoi jouer à Maps of Misterra ?

Saluons pour commencer la qualité d’édition du jeu. Les illustrations sont très belles, le matériel de très bonne facture. Tuiles, plateaux, pions aux formes diverses. Seul petit couac : un léger problème dans la disposition des cales dans la boîte, qui empêche d’optimiser le rangement du matériel. Mais c’est un détail.

La forme ne fait pas un jeu. Qu’en est-il du fond ?

Source : Sit Down

De ce point de vue, Maps of Misterra est une excellente surprise. Malgré des règles finalement très simples (je déplace mon pion, puis je pose un croquis et les tuiles correspondantes sur les plateaux), le gameplay est plus profond et subtil qu’on ne pourrait imaginer de prime abord.

Car tout l’intérêt et l’originalité du jeu reposent sur ce petit twist, à la fois thématique et mécanique, de la double validation nécessaire pour confirmer la typologie d’un terrain. C’est vraiment malin et bigrement intelligent.

Les cartographes. // Source : Sit Down

En revanche, le fait qu’il faille jouer sur deux plateaux à la fois (le sien et l’île centrale), demande une petite gymnastique mentale qui peut en rebuter certains. Si vous avez du mal avec la représentation dans l’espace, passez votre tour, vous risquez de vous faire des nœuds au cerveau.

Il n’y a pas d’interaction directe dans le jeu, vous ne pouvez pas influer sur le plateau d’un autre joueur. Mais les choix des uns sur l’île centrale ont un impact significatif sur les résultats des autres. C’est d’autant plus vrai que le nombre de joueurs augmente.

Inévitablement, c’est à deux que la partie est la plus tactique. À quatre, le déroulement est nettement plus imprévisible, tant la configuration de l’île a pu changer quand revient votre tour de jeu. C’est finalement la configuration à trois joueurs que nous préférons et que nous recommandons, qui offre le meilleur compromis entre tactique et chaos.

Outre son très chouette matériel, Maps of Misterra propose un gameplay original et malin, qui plus est totalement dans le thème. C’est une sorte de gros casse-tête d’optimisation, où le choix des autres a de gros impacts sur les vôtres. On vous recommande fortement de l’essayer, sauf si vraiment vous avez des difficultés de représentation dans l’espace.

En bref Maps of Misterra Voir la fiche 33,95 € sur Philibert On a aimé Une mécanique vraiment originale, intelligente, et très thématique

La réalité du terrain vs les envies des commanditaires

La double validation pour confirmer un terrain

Le matériel au top On a moins aimé Demande une certaine gymnastique cérébrale qui peut dérouter

Pas mal de manipulations sur les plateaux, parfois un peu délicates

