Des joueurs ont partagé des images montrant une nouvelle forme de menace dans Helldivers 2. Les développeurs nient malgré les preuves irréfutables.

« Les insectes ne savent pas voler », ironise Johan Pilestedt, patron du studio d’Arrowhead Game, quand on lui montre des images d’Helldivers 2 présentant des ennemis pourvus d’ailes qui déferlent sur un pauvre soldat. Cette découverte, signée Projectpatdc et partagée sur Reddit le 12 mars, fait depuis beaucoup parler. Le camp des Terminides va-t-il recevoir de nouveaux renforts prochainement ?

Ces ennemis s’appelleraient les « Hurleurs » (« Shriekers »). Ils seraient capables d’attaquer depuis les airs, et en bande, ce qui les rendrait moins vulnérables que ceux qui rampent. Au loin, on aperçoit aussi un élément de décor inédit. Il pourrait s’agir d’un nid et on devine qu’il faudra certainement le détruire pour avoir la paix. Un autre joueur d’Helldivers 2 est tombé sur ces insectes.

Des insectes volants dans Helldivers 2 // Source : Reddit

Le communiqué de Johan Pilestedt est drôle, dans sa tentative de réfutation complète : « J’ai vu des rumeurs d’insectes volants dans Helldivers 2. Je tiens à réfuter officiellement ces informations grotesques. Tout le monde sait que les insectes ne savent pas voler. Et je ne suis pas le seul à penser ça. Le Ministère de la Vérité est d’accord pour dire qu’il s’agit d’une propagande des sympathisants des insectes qui veulent laver le cerveau des gens biens. » Le message est agrémenté d’un petit mot-clé « #Lies ».

Quand on lui montre un outil promotionnel affichant un insecte volant entouré, il joue la radicalité, en déclarant que ce n’est qu’une « manipulation d’images par les traitres. » Johan Pilestedt nie les faits en choisissant bien ses mots, ce qui participe à l’immense et savoureux jeu de rôle qui se cache derrière Helldivers 2. Tout le monde s’y amuse : du patron du studio qui joue la carte du ministre de la vérité à la communauté, en passant par le maître du jeu qui pilote le conflit dans les coulisses.

À l’arrivée, bien sûr ces insectes volants finiront par arriver dans Helldivers 2. C’est a priori imminent : les soldats ont reçu un ordre global articulé autour d’un objectif centré sur les Terminides. Ils doivent se rendre sur quatre planètes envahies pour activer une technologie qui les éradiquera une bonne fois pour toutes.

