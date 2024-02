Le 6 mars 2024, le groupe M6 dévoilera une nouvelle plateforme de streaming concurrente de TF1+, qui aura pour mission de remplacer 6play. Son nom comptera évidemment un « + », symbole devenu incontournable dans l’univers des offres payantes.

Numerama a-t-il vraiment le droit de se moquer des services de streaming qui se terminent par un +, alors que son propre abonnement premium s’appelle Numerama+ ? Sans doute pas. Mais l’annonce de M6+ a quand même quelque chose d’amusant.

Parallèlement à l’annonce de son départ de M6, Nicolas de Tavernost, son emblématique patron, a révélé que le groupe qu’il préside dévoilera le 6 mars 2024 un nouveau service de streaming nommé M6+, après la mort du projet Salto. Il s’agit du remplaçant de 6play, avec pour promesse l’acquisition de programmes exclusifs pour ne pas être qu’un simple service de replay.

Le + est à la mode

Après TF1+ en janvier 2024, qui s’était lui-même inspiré de Disney+, Paramount+, Universal+, Apple TV+, Discovery+, ESPN+, MGM+, Lionsgate+ et, n’oublions pas le pionnier, Canal+, l’heure de M6+ est arrivée. Comme Netflix, Disney+ ou Amazon, le groupe M6 constate l’apparition d’un marché publicitaire dans le streaming. Il se positionne avec un service de streaming « gratuit » conçu pour attirer les annonceurs avec une formule plus moderne, censée attirer encore plus les téléspectateurs. À noter que le nom M6+ n’était pas officiel avant le 13 février, mais que le dépôt de marque est connu depuis plusieurs mois.

L’interface actuelle de 6play. // Source : Numerama

« Nous avons élaboré un plan que nous dévoilerons le 6 mars, autour d’une nouvelle plateforme baptisée M6+ », annonce au Figaro Nicolas de Tavernost. « Nos objectifs sont clairs : doubler a minima la consommation sur la plateforme avec 1 milliard d’heures consommées et tripler les revenus streaming pour atteindre 200 millions d’euros à horizon 2028. »

Comment voler du temps à Netflix et Prime, qui sont les deux gagnants du streaming en France ? M6 revendique le fait d’être le leader sur les catégories des plus jeunes, grâce à ses programmes populaires. M6+. Il se dit aussi prêt à acquérir de nouveaux programmes sur son service de streaming, pour ne pas se contenter de rediffuser ses propres contenus (TF1 annonçait la même chose, mais diffuse surtout sur ses propres productions pour l’instant).

Quand est-ce que M6+ sera disponible ? Sans doute après le 6 mars, puisque l’entreprise préparera probablement une grande campagne publicitaire pour faire parler du service. D’autres détails seront communiqués plus tard, comme la présence probable d’une version payante. Aujourd’hui, M6 propose 6play Max pour 4,99 euros par mois, sans pubs et avec les programmes en avance.

