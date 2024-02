Les trois BD finalistes de l’édition 2023 du Prix de la BD de SF sont là. Qui succédera à Yoann Kavege et son Moon Deer de l’édition 2022 ? En partenariat avec Numerama.

Le jury du Prix de la BD de SF — dont Numerama est partenaire — s’est réuni pour cette seconde édition, portée sur des bandes dessinées parues en 2023. Sur les 10 titres pré-sélectionnés, 3 arrivent désormais en finale avant le verdict du grand gagnant ou de la grande gagnante, fin février 2024 :

Le Visage de Pavil (éditions 2024), Jeremy Perrodeau

(éditions 2024), Jeremy Perrodeau Astra Nova (éditions L’Employé du Mois), Lisa Blumen

(éditions L’Employé du Mois), Lisa Blumen Frontier (Label 619 – Rue de Sèvres), Guillaume Singelin

Sélection finale de l’édition 2023. // Source : C’est plus que de la SF

Le Visage de Pavil

Source : édition 2024

La bande dessinée de Jérémy Perrodeau est aussi esthétiquement originale qu’elle est touchante. Un coup de cœur, assurément, pour une œuvre teintée d’une science-fiction mystique.

Après le crash de son vaisseau, un scribe de l’Empire est accueilli dans le village de Lapyoza. Ne pouvant pas repartir immédiatement, il doit alors s’intégrer, s’acquitter de tâches, comprendre les rituels locaux. Parmi eux, il y a un grand et étrange totem dont le visage est régulièrement changé ; et des drôles d’artéfacts qui doivent être récupérés dans l’eau. Un récit d’exploration, dont la patte graphique hors du commun contribue à un très bel objet.

Astra Nova

Source : L’Employé du mois

Quand la science-fiction sert à raconter nos solitudes, cela donne Astra Nova. Lisa Blumen livre là un récit particulièrement sensible et touchant.

L’héroïne, Nova, s’apprête à embarquer dans un vaisseau qui la mènera vers une autre planète, à 2,5 millions d’années-lumière de la Terre. C’est un aller sans retour. Avant le départ, une fête est obligatoirement organisée avec des proches. Problème : pour se préparer à cet objectif d’une vie, Nova n’a plus vraiment de proches. Elle invite alors d’anciens amis et d’anciennes amies, pour une dernière soirée. Une œuvre originale, et troublante.

Frontier

Récit d’aventure et ruée vers les étoiles, au programme de cette BD signée Guillaume Singelin.

Au cœur de Frontier, un trio : Ji-soo, scientifique en quête de nouvelles découvertes ; Camina, mercenaire pleine de fougue ; Alex, un mineur appartenant à une génération qui n’a jamais connu la Terre. La BD mise sur l’exploration et aborde des problématiques politiques, économiques, sociales et écologiques. La patte graphique intègre une originalité : les personnages semblent très petits face à l’immensité spatiale.

Essayez le nouvel Apple Vision Pro en exclusivité La rédaction invite 5 adhérent·es Numerama+ dans ses bureaux pour découvrir le nouvel Apple Vision Pro, tentez votre chance ici Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !