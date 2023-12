Le palmarès 2023 du Prix de la BD de SF, dont Numerama est le partenaire exclusif, est arrivé. Voici les œuvres en lice.

La bande dessinée française s’illustre à merveille dans le genre de la science-fiction. La première édition du Prix de la BD de SF le prouvait. En 2023, Numerama s’associe une nouvelle fois au label et podcast C’est plus que de la SF, pour une seconde édition dont les œuvres sélectionnées sont de très haut niveau.

« Il va être très dur de donner un prix car l’année 2023 a été un cru exceptionnel, nous retrouvons des récits variés mêlant l’intimisme, le hopepunk, mais aussi le space opera ainsi que de la très bonne série B », indique Lloyd Chéry, l’initiateur du Prix. Voici les œuvres nommées, cette année 2023.

Les BD sélectionnées en 2023 dans le prix. // Source : Yoann Casals / C’est plus que de la SF

10 bandes dessinées en lice pour le Prix de la BD de SF 2023

Les 10 bandes dessinées sont :

Noir Horizon (Glénat), Philippe Pelaez, Benjamin Blasco-Martinez

(Glénat), Philippe Pelaez, Benjamin Blasco-Martinez Frontier (Label 619 – Rue de Sèvres), Guillaume Singelin

(Label 619 – Rue de Sèvres), Guillaume Singelin Pour quelques degrés de plus (Presque Lune), Ulysse Gry

(Presque Lune), Ulysse Gry Détour par Epsilon (Les Humanoïdes Associés), Lolita Couturier

(Les Humanoïdes Associés), Lolita Couturier Space Relice Hunter (Daniel Maghen), Grun et Sylvain Runberg

(Daniel Maghen), Grun et Sylvain Runberg Renaissance tome 6 (Dargaud), Fred Duval, EMEM, Fred Blanchard

(Dargaud), Fred Duval, EMEM, Fred Blanchard Les Guerres de Lucas (Deman), Renaud Roche, Laurent Hopman

(Deman), Renaud Roche, Laurent Hopman Kosmograd (Casterman), Bonaventure

(Casterman), Bonaventure Le Visage de Pavil (2024), Jeremy Perrodeau

(2024), Jeremy Perrodeau Astra Nova (L’Employé du Mois), Lisa Blumen

« Après Yoann Kavege (lauréat du prix 2022), c’est Lolita Couturier qui est la benjamine de cette sélection avec Détour par Epsilon », relève Lloyd Chéry. « Son travail brille déjà par une certaine maturité dans son récit post-apocalyptique. Avec Lisa Blumen, elles incarnent cette nouvelle génération d’autrices qui n’ont plus peur de faire de la science-fiction. »

Cette année, il n’y a pas que de la fiction en lice : « On notera qu’un roman graphique documentaire s’est également glissé dans cette sélection, Les Guerres de Lucas (narrant les mésaventures de George Lucas pour produire son premier Star Wars) prouve que la science-fiction peut aussi s’exprimer de manière multiple », relève Lloyd Chéry.

L’initiateur du Prix estime qu’il n’est pas facile d’anticiper le gagnant ou la gagnante, étant donné la qualité des ouvrages de l’année : « Entre Astra Nova qui a été récompensé par le prix des Utopiales et Frontier qui vient de recevoir le Prix Landerneau et le Prix Coup de Cœur du Festival Quai des Bulles, la compétition s’annonce très serrée. »

En plus du jury de professionnels (dont fait partie Numerama, mais aussi Livres Hebdo), des auditrices et auditeurs du podcast C’est plus que de la SF vont être tirés au sort très bientôt pour participer aux deux sélections finales : les titres finalistes, puis le lauréat ou la lauréate de cette édition 2023.

